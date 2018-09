Gerade für Frauen kann es besonders wichtig sein, sich rechtzeitig mit dem Thema Altersvorsorge zu befassen, sagen Spezialisten. Das gilt dann, wenn ohnehin wenig Einkommen zur Verfügung steht, und umso mehr, wenn bereits Rücklagen gebildet wurden. Dann sei es entscheidend, bereits vor Beginn einer möglichen Bedürftigkeit die Weichen richtig zu stellen und das Kapital entweder in eine selbstgenutzte Immobile zu stecken oder in einen Rürup-Vertrag einzuzahlen. In beiden Fällen gehört es dann in der Regel zum sogenannten Schutzvermögen, das der Staat nicht antasten darf.

Doch beide Varianten bergen ihre Fallstricke. Im Fall der Rürup-Rente ist der Zeitpunkt der Einzahlung entscheidend. Liegt dieser zeitlich sehr nahe am Eintritt der Bedürftigkeit, könnte ein sogenannter Umgehungstatbestand unterstellt werden. Allerdings ist die Rechtslage hier nicht eindeutig. Definitive Gerichtsentscheide stünden noch aus, sagt die Frauenfinanzberaterin Heide Härtel-Herrmann.

Im Fall der selbstgenutzten Immobilie ist der Zeitpunkt ihres Kaufs ebenfalls wichtig. Daneben schauen die Ämter auf ihre Größe. Wird wegen fehlender Unterhaltszahlungen Geld vom Staat beantragt, ist die Wohnung nur dann geschützt, wenn sie angemessen ist. Ist sie aus Sicht der Behörde zu groß, muss sie möglicherweise verkauft oder teilweise vermietet werden. Die Einnahmen, die dadurch erzielt werden, gehören nicht mehr zum Schutzvermögen.

Die populäre Riester-Rente hingegen birgt Risiken, sagen Experten. Zwar gehört das Geld in einem Riester-Vertrag immer zum geschützten Vermögen, das bei ausbleibenden Unterhaltszahlungen nicht angetastet wird. Dennoch könne es passieren, dass man im Alter von den mühsam abgezwackten Beiträgen doch nichts hat, sagt Finanzberaterin Härtel-Hermann. Wer im Alter auf Grundsicherung angewiesen ist, weil die private Vorsorge nicht reichte, muss sich seine Riester-Rente anrechnen lassen. Wer das also absehen kann, so Härtel-Hermanns Rat, der solle "das Geld lieber auf den Kopf hauen."