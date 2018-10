Das Provinzgericht in der 5.000 Kilometer von Moskau entfernten Stadt Tschita hat damit ein Gesuch des einstigen Eigentümers des russischen Yukos-Konzerns abgelehnt. Das meldete die Agentur Interfax.

Das Gericht folgte der Argumentation des Staatsanwaltes, wonach im Falle eine Begnadigung Fluchtgefahr bestehe und Michail Chodorkowski zudem Zeugen beeinflussen könne. Die Richter kritisierten, dass er auch weiterhin jegliche Schuld bestreitet. Dem berühmten Häftling bleibt nun eine zehntägige Frist zum Widerspruch.

Der ehemals reichste Mann des Landes war im Herbst 2003 verhaftet worden und verbüßt in Sibirien eine achtjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Betrugs. In diesem Sommer leitete die Justiz ein neues Strafverfahren gegen den einstigen Öl-Manager ein. Ihm werden nun auch noch Unterschlagung und Geldwäsche von über 18 Milliarden Euro zur Last gelegt.

Im Westen wurde das Verfahren gegen Chodorkowski als politisch motiviert und von damaligen Präsidenten Wladimir Putin initiiert bezeichnet. Die Berufungsverhandlung galt als Test für die vom neuen Präsidenten Dmitrij Medwedjew angekündigte Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit und als Maßstab für seine demokratischen Ambitionen. Chodorkowski sieht sich selbst als Opfer von Machenschaften des Kremls.