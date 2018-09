Der Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, Oliver Burkhard, sagte: "Wir diskutieren derzeit, plus sieben bis acht Prozent zu fordern." Burkhard präzisierte damit Aussagen der Gewerkschaftsspitze, wonach die Forderung für die diesjährige Verhandlungsrunde über der des vergangenen Jahres liegen soll. 2007 hatte die IG Metall 6,5 Prozent mehr Lohn verlangt.

Burkhard begründete die hohe Tarifforderung unter anderem mit den deutlich gestiegenen Managergehältern. Die Tarifverhandlungen für die rund 3,5 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie beginnen Mitte Oktober. Der Vorstand der IG Metall will seine Tarifempfehlung am 8. September abgeben.

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Martin Kannegiesser, rief die Gewerkschaft dazu auf, ihre Forderungen zu mäßigen. "Wir laufen in eine Abschwungphase hinein", sagte Kannegiesser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Die Forderung müsste eigentlich niedriger sein als im vergangenen Jahr." Diese Tarifrunde dürfe nicht zu einer "Tarifrunde der Gefühle" werden. In der Metall- und Elektroindustrie habe es in den vergangenen Jahren nie einen Reallohnverlust gegeben.