Ungeachtet aller Kritik des Westens hält Russland im Kaukasus-Konflikt an seinem Kurs fest: Präsident Dmitirij Medwedjew verteidigte am Mittwoch die Anerkennung der von Georgien abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien. In einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte der Präsident, aus seiner Sicht halte Russland den Sechs-Punkte-Plan für eine Friedenslösung im Südkaukasus ein.

Merkel stimmte dem nicht zu: "Ich habe (...) deutlich gemacht, dass ich erwartet hätte, dass man in den Gremien OSZE oder UN-Sicherheitsrat über die Frage spricht, bevor die einseitige Anerkennung erfolgt."

Die Bundesregierung wirft Moskau vor, der Verbleib von Soldaten auf georgischem Kerngebiet in Pufferzonen vor Südossetien und Abchasien verstoße gegen die Abmachungen. Trotz tiefgreifender Differenzen arbeite die Bundesregierung an einer Deeskalation, hieß es.

Merkel und Medwedjew sollen sich am 2. Oktober in St. Petersburg treffen. Nach Kremlangaben soll Medwedjew den Westen im Voraus über die Anerkennung der abtrünnigen Gebiete informiert haben.

Die deutsche Wirtschaft dringt trotz der Kaukasus-Krise auf einen weiteren Ausbau der Geschäftskontakte zum wichtigen Handelspartner Russland. "Es muss alles dafür getan werden, die Spirale der Eskalation zu stoppen", sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Klaus Mangold. Gerade bei Öl und Gas gehe es um gegenseitige Abhängigkeiten, künftige Energiesicherheit sei nur mit Russland zu erreichen.



Die USA dirigierten derweil ein mit Hilfsgütern für Georgien beladenes Kriegsschiff von Poti nach Batumi um, da im Hafen von Poti eine Konfrontation mit russischen Soldaten drohte. Das Schiff "Dallas" der US-Küstenwache erreichte das an der Grenze zur Türkei gelegene Batumi am Mittwoch, berichteten georgische Medien.

Am Sonntag hatte ein erstes US-Kriegsschiff, der Zerstörer "USS McFaul", vor Batumi festgemacht. Russische Militärs äußerten die Besorgnis, an Bord könnten Waffen für Georgien sein. Der Präsident der von Russland anerkannten Provinz Abchasien, Sergej Bagapsch, bot Moskau an, zeitweise könne ein Teil der Schwarzmeerflotte an der abchasischen Küste stationiert sein.

Das russische Militär will seine Präsenz im Schwarzen Meer sowie die Zahl seiner Soldaten in den abtrünnigen Gebieten Abchasien und Südossetien vorerst nicht erhöhen. Obwohl Moskau beunruhigt darüber sei, dass die Nato in Kürze offiziell zu Manöverzwecken mit 18 Schiffen im Schwarzen Meer präsent sei, plane Russland keine Entsendung weiterer eigener Schiffe, sagte Vize-Generalstabschef Anatoli Nogowizyn in Moskau. Die Nato erhöhe allerdings mit dieser massiven Präsenz die Spannungen in der Region, kritisierte der General.