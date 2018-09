{12198341177551}-- Schalkes Präsident Joseph Schnusenberg hat es vorgerechnet: 15 Millionen Euro mehr würden in die Vereinskasse fließen, wenn die Mannschaft die Gruppenphase der "Königsklasse" erreicht. Damit wäre die Ablösesumme für Jefferson Farfan und Orlando Engelaar mit einem Schlag erwirtschaftet. Nicht dass die Knappen dieses Geld dringend bräuchten. Man habe von Beginn an nur mit dem Einnahmen aus dem Uefa-Cup kalkuliert, sagte Schnusenberg.

Neben dem Geld steht für die Gelsenkirchener viel Renommee auf dem Spiel. Im vergangenen Jahr erreichten die Schalker das Viertelfinale. Diesen Erfolg möchte man bestätigen, sich in der erweiterten Spitze Europas etablieren. Trainer Fred Rutten baut für das Rückspiel auf die Erfahrung seiner Mannschaft: "Die Mannschaft hat im letzten Jahr in der Champions League große Leistungen geboten", sagt der Niederländer.

Allerdings stehen die Schalker im Estadio Vicente Calderon vor einer schwierigen Aufgabe. Trotz guter Chancen gehen die Königsblauen nur mit einem Tor Vorsprung ins Rückspiel. Atletico setzt im Rückspiel auf Top-Stürmer Sergio Agüero. Der Argentinier fehlte im Hinspiel gesperrt, gewann mit seiner Nationalmannschaft Gold in Athen und geht selbstbewusst in das Spiel: "Her mit den Deutschen", forderte Agüero.

Während die Madrilenen ihren besten Mann zurück bekommen haben, fehlen den Schalkern drei starke Akteure. Neuzugang Orlando Engelaar (Knieverletzung) fällt definitiv aus. Bei den Stürmern Jefferson Farfan und Mittelfeldmann Jermaine Jones entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel, ob sie eingesetzt werden.

Der Peruaner Farfan erholte sich in nur zwei Wochen von einer Schultereckgelenkssprengung – eigentlich waren vier Wochen Pause angesetzt. Er könnte in der Schlussphase eingewechselt werden. Jones leidet dagegen noch an den Folgen eines Risses des Syndesmosebandes, sein Einsatz ist eher unwahrscheinlich. "Eigentlich rechne ich eher in zweieinhalb Wochen gegen Dortmund mit meinem Comeback", sagte der Nationalspieler.

Unklar ist auch, ob Außenverteidiger Rafinha zu Einsatz kommt. Der Brasilianer zog den Groll seiner Vorgesetzten auf sich, weil er lieber für sein Land in Peking spielte, anstatt mit seinem Verein die Saisonvorbereitung zu absolvieren. Jetzt kehrte er mit der olympischen Bronzemedaille zurück. Seinen Platz in der Startformation wird er sich aber mit guten Leistungen zurück erkämpfen müssen.