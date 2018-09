Rechts? Nichts zu hören. Ist dort ein Durchgang? Klingt das nicht nach einem Lufthauch? Dann dunkles Grollen von Links. Schießen!

In "Shades of Doom" ist der Spieler ein Offizier der Federation of Democratic Nations, der mysteriöse Vorfälle in einem Hochsicherheitstrakt zu lösen hat. Zwei Stunden bevor er ankommt, fällt die Kommunikation mit der Basis aus. Und offensichtlich auch das Licht: "Shades Of Doom" ist ein Ego-Shooter, der sich vor allem durch ein Detail vom bekannten Spielehit namens "Doom" unterschiedet: Es hat keine Grafik. Schwarz bleibt der Bildschirm auch bei "Audioquake". Die Idee dahinter ist ein Spiel für Sehbehinderte, das genauso funktioniert wie das Original "Quake".

Dennoch kann das Tappen im Dunkeln auch für Sehende reizvoll sein - wenn man sich erst einmal darauf eingelassen hat. Das Echo der Schritte zeigt, wie weit man noch zu gehen hat. Wind könnte auf einen offener Durchgang deuten. Nahende Monster erkennt man am Grollen. Surround Sound im Kopfhörer erhöht den Spielspaß beträchtlich, simuliert er doch im Gegensatz zum Halbkreis des Stereobildes einen echten Raum mit Vorder- und Hintergrund.

Bislang galt der Grafik eines Spiels das größte Augenmerk der Branche – ob sie dabei eher amerikanisch-realistisch oder japanisch-fantasievoll daherkam. Doch nicht zuletzt nach dem alle Erwartungen übertreffenden Erfolg der Nintendo-Konsole Wii hat das Nachdenken über neue Interaktionsmöglichkeiten zugenommen.

"Neues Wachstum geht immer auf die Entwicklung neuer Hardware zurück", behauptete schon die schwedische Studie "Wherever Hardware, There’ll be Games". Und Kiel Mark Gilleade von der britischen Lancaster University glaubt, der aktuelle Markt sei derzeit weniger interessiert daran, neue Spiele zu entdecken als neue Hardware, die das Spielerlebnis steigert. Es gibt da einige Möglichkeiten – bleibt die Frage, was für den Massenmarkt taugt.

Das interaktive Audio Game "Seuss Crane" etwa lässt sich kostenlos im Browser spielen. Es geht darum, den Mörder eines Leuchtturmwärters ausfindig zu machen. Bis man auf den "Accuse!"-Knopf (Anklage!) drücken zu können glaubt, müssen zahlreiche Verdächtige vernommen werden. Eine einfache, rein akustische Idee - in perfekter Hörspielqualität, gar in 5.1 Surround – und ein sicher ausbaufähiges Genre.