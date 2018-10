Inhalt Seite 1 — Gustav auf Kategorie 2 heruntergestuft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erste Ausläufer des Hurrikans "Gustav" haben am Montagmorgen mit Sturm und heftigem Regen die Küste des US-Bundesstaates Louisiana erreicht. Das Zentrum des Wirbelsturms war nach Angaben des Hurrikan-Zentrums in Miami am Mittag (MEZ) noch gut 200 Kilometer von New Orleans entfernt. Gegen Abend wird er vollständig auf Land treffen.

Rund zwei Millionen Menschen verließen auf der Flucht vor "Gustav" die Golfregion. "Gustav" dürfte Experten zufolge jedoch nicht die verheerenden Schäden wie "Katrina", dem Hurrikan von 2005, anrichten. Er wurde am Montagmorgen in die Kategorie 2 zurückgestuft, nachdem er über dem Golf von Mexiko an Stärke verloren hatte.

Gleichwohl droht das weitgehend evakuierte New Orleans abermals von einer Naturkatastrophe heimgesucht zu werden. Es wird eine bis zu 4,30 Meter hohe Flutwelle befürchtet, die die Standfestigkeit der nach "Katrina" nur zum Teil wieder aufgebauten Deiche testen könnte. Vor drei Jahren hatte sich eine 8,50 Meter hohe Flutwelle über New Orleans ergossen und 80 Prozent der größtenteils unter dem Meeresspiegel liegenden Stadt überflutet. Die Stadt versank in Chaos und Anarchie, Überlebende mussten tagelang auf Hilfe warten.

New Orleans Bürgermeister Ray Nagin hat diesmal die 240.000 Einwohner in einem dramatischen Appell zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Gut 95 Prozent befolgten seinen Aufruf, die Jazz-Metropole gleicht derzeit einer Geisterstadt. Mehrere Tausend Polizisten und Soldaten der Nationalgarde waren im Einsatz, um eine nächtliche Ausgangssperre durchzusetzen und Plünderungen zu verhindern.