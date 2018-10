Inhalt Seite 1 — Keine Revolution in Lollar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Welch Enttäuschung für die bürgerlichen Parteien in Hessen: Die Revolution in Lollar, auf die viele CDU- oder FDP-Politiker gehofft hatten, ist ausgeblieben. Es flog kein Farbbeutel, es trillerte keine Pfeife, keine Königsmörder, keine wütenden Fanatiker. Stattdessen diskutierte die hessische Linkspartei drei Tage lang, zwar durchaus kontrovers, am Ende aber konsensorientiert. Und, das Entscheidende: Sie folgte der Vorgabe des Bundes- und Landesvorstand und beschloss mit großer Mehrheit, die Wahl Andrea Ypsilantis zur Ministerpräsidentin zu unterstützen. Die Botschaft von Lollar lautet: An den Linken soll der Machtwechsel in Hessen nicht scheitern.

Natürlich stellt die Linkspartei der SPD keinen Blanko-Scheck aus, nach dem Motto: Egal, was ihr tut, wir tragen es mit. Aber sie formulierte auch keine unüberwindbaren Hürden. Auf verbindliche Forderungen für die Gespräche mit SPD und Grünen wurde gänzlich verzichtet. Der eigens nach Lollar gereiste Parteichef Lafontaine schrieb seinen Anhängern ins Stammbuch, dass man, will man gestalten, einstweilen bloß "das mögliche", nicht das "theoretisch wünschenswerte" fordern könne. Und er verwies auf die Gemeinsamkeiten in der Sozial-, Bildungs- und Umweltpolitik zwischen der Ypsilanti-Agenda und seiner eigenen.

Kaum verwunderlich also, dass die hessischen Sozialdemokraten freundlich-erleichtert auf Lollar reagierten. Keiner der Partner in diesem von vielen Seiten tabuisierten Bündnis will nun das Stöckchen zu hoch legen, damit der andere nicht ohne Gesichtsverlust drüber springen kann. "Die Signale zeigen in die richtige Richtung", jubelte der hessische SPD-Generalsekretär schon Stunden, bevor der Parteitag beendet war.

Aufatmen bei den Sozialdemokraten auch, weil ein Antrag mit Sprengkraft gar nicht erst zur Abstimmung kam. Die Sozialistische Linke, sozusagen der Linksflügel der Linken, hatte im Vorfeld des Parteitags für Aufsehen gesorgt, weil sie der SPD einen unliebsamen Minister verbieten wollte. Am Sonntagmittag war es dann der Vertreter dieses Parteiflügels selbst, ein Langhaariger mit schwarzem T-Shirt, der das Podium betrat und mit staatstragender Mine erklärte: Zum Wohle des Parteitags und der künftigen Regierung, halte er seine Forderung nicht aufrecht.

Auch bei der Wahl des Parteivorsitzenden kam die Basis diesmal den Wünschen ihrer Führung nach. Neuer Parteichef ist der Landtagsabgeordnete Ulrich Wilken, ein regierungswilliger Realo, den die Sozialdemokraten durchaus schätzen. Und sie wählten eben nicht, wie von der SPD befürchtet, Ferdinand Hareter, einen unberechenbaren Ex-Sozialdemokraten, der sich für die Trennung von Amt und Mandat stark gemacht hatte. Auch gegen Hareters basisdemokratische Politikmodell stimmten die Delegierten, verzichteten somit auf innerparteiliche Kontrollmechanismen.