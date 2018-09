Freddie Mac und Fannie Mae, die beiden öffentlich-rechtlichen Hypothekengiganten der USA, kommen unter staatliche Kontrolle. Das Finanzministerium geht von 100 Milliarden Dollar aus, die es nun für beide Institute einrechnen muss.

Was für eine Summe! Zur Rettung der angeschlagenen Bank Bear Stearns waren 29 Milliarden notwendig gewesen. Nun also 200 Milliarden Dollar. Allerdings ist längst noch nicht klar, ob diese Summe ausgereizt werden muss. Manche Beobachter gehen auch von 50 bis 60 Milliarden Dollar aus, die als Belastung auf den amerikanischen Staat zukommen könnten.

Fannie und Freddie gehören zu den größten Finanzkonzernen der Welt. Zusammen haben sie Anleihen und Hypothekenpapiere in Höhe von rund 5000 Milliarden Dollar emittiert. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt der USA beträgt rund 14000 Milliarden. Mit 9000 Milliarden in Staatspapieren steht das Land bereits in der Kreide.

Schon Anfang Juli hatte die Kreditkrise die beiden Institute mit Macht erreicht. Damals sackten die Kurse der Fannie-Mae-Aktien um rund 30 Prozent weg, Freddie-Mac-Anteile brachen um fast 45 Prozent ein. Seit Dezember haben die beiden Hypothekeninstitute rund 20 Milliarden Dollar an frischem Kapital aufgenommen, um steigende Verluste aus der Immobilienkrise zu decken.

Nun also musste der Staat eingreifen, um das Undenkbare zu verhindern: die Möglichkeit, dass Fannie Mae und Freddie Mac zusammenbrechen – und die Finanzmärkte mit in den Abgrund reißen.

Durch die Vormundschaft werden die beiden Institute allerdings nicht verstaatlicht. Sie bestehen vielmehr als Institute mit einer Staatsgarantie weiter. Die Aktien der bisherigen Investoren wurden jedoch quasi wertlos.