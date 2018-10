Inhalt Seite 1 — Ein Masterplan der Entartung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man kann sie testen, mit ihrer Hilfe vorsorgen, mutmaßlich auch besser therapieren – und fast täglich werden neue entdeckt: Krebsgene stehen seit längerem im Mittelpunkt des medizinischen Interesses. Vor allem bei Brustkrebs können anhand der Erbanlagen heute mehrere Typen unterschieden werden. Und das wirksame Blutkrebs-Medikament Imatinib (Glivec) wurde erst entwickelt, nachdem man 1984 den verantwortlichen Gendefekt gefunden hatte.

Doch Glivec blieb ein Einzelkind. Zu komplex ist die Biochemie der mehr als 200 bekannten Tumorarten, zu lückenhaft die Kenntnis ihrer genetischen Baupläne, als dass die Attacke auf einzelne Verdächtige im Erbgut der Geschwüre die gewünschte Wirkung entfaltete. Was fehlt, ist der biologische Masterplan des Krebses, die Blaupause der Zellen-Entartung.

Wie man diesen Plan findet? Indem man das Genom der Tumoren konsequent auseinandernimmt: In zwei Studien, die jetzt in Science erscheinen, stellen Wissenschaftler der Bostoner Johns Hopkins Universität erstmals umfassende genetische Landkarten der zwei bösartigsten Krebsarten vor – des Glioblastoma multiforme (des häufigsten Hirntumors bei Erwachsenen) und des Bauchspeicheldrüsenkarzinoms. Die Karten sollen neue Hinweise auf die Tumorentstehung und eine sinnvolle Strategie gegen den Krebs liefern.

Mehr als 20.000 Erbanlagen aus insgesamt rund 40 Tumorproben mussten die Forscher für die neuen Genkarten ausbuchstabieren - die Gesamtheit aller Gene, die vom Körper in funktionelle Eiweißprodukte umgesetzt wird. Möglich wurde das Mammutwerk durch moderne Sequenzierungstechniken. Außerdem untersuchten die Wissenschaftler, welche der Gene in den Geschwüren an- oder ausgeschaltet waren, und welche Spielarten der Veränderung sich in den Tumoren häuften.

Die Ergebnisse lassen bereits jetzt tief blicken. Klar wird vor allem, dass Krebs sich tatsächlich nicht auf einzelne Gendefekte reduzieren lässt. Im Durchschnitt fanden die Forscher je Tumorprobe rund 60 Genveränderungen. Doch selbst für ein und denselben Krebstyp waren diese Veränderungen nicht identisch. Übereinstimmungen wurden erst erkennbar, als man die Gene bestimmten Vorgängen in den Zellen zuordnete .

"Gene arbeiten nicht allein. Sie agieren in kleinen Gruppen, innerhalb von Signalwegen", erläutert Kenneth W. Kinzler, einer der Leiter der Bauchspeicheldrüsenkrebs-Studie. Krebs müsse daher als eine "Erkrankung von Signalwegen" betrachtet werden.