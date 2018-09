Inhalt Seite 1 — Sonnenenergie für Asien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dieter Manz scheint die Frage nicht erwartet zu haben, er lacht erstaunt. Er ist Gründer und Vorstandschef eines des wichtigsten Zulieferers der Fotovoltaikbranche. Doch auf seinem Wohnhaus hat er keine Solaranlage. Das Gebäude steht ungünstig, die Zellen wären so gut wie wirkungslos. Davon abgesehen brennt Manz aber für die Solarenergie: An zwei Bürgersolaranlagen ist er beteiligt, und in seinem Unternehmen betreibt er eine 100-Kilowatt-Anlage.

Seine Firma, die Manz Automation AG aus Reutlingen, ist eines jener Unternehmen, die von dem seit 2002 je nach Gusto als Hype geschmähten oder Boom gelobten Run auf die Sonnenenergie profitieren. Manz bietet rund 30 unterschiedliche, zwischen 100.000 Euro und 1,5 Millionen Euro teure Maschinen aus den Bereichen Robotertechnik, Bildverarbeitung, Laser- und Steuerungstechnik, die in der Produktion von Solarmodulen und, das ist wichtig, Flüssigkristallbildschirmen (LCD) eingesetzt werden. Manz profitiert von den zum Teil erheblichen technologischen Ähnlichkeiten der Sparten. Das ermöglicht Kostenersparnisse und eine höhere Produktivität. Im Schwabenland wird geforscht und gefertigt, in Ungarn und der Slowakei gedreht, gefräst und geschweißt.

Das große Geschäft lockt nach wie vor im Solarbereich. Der Zulieferer hat gegenwärtig etwa 60 Prozent jener Geräte im Angebot, die man für die Solarzellen-Produktion benötigt. Bald sollen es 100 Prozent sein. Dieter Manz beugt sich über den Tisch und deutet auf die grafische Darstellung der Prozesskette in einem Unternehmensprospekt: "Die dunklen Maschinen bauen wir, die anderen noch nicht – aber bald!" Von der Planung über die Entwicklung und Installation bis hin zum Kundendienst sollen Solaranlagen-Hersteller alles bei Manz einkaufen. Forschung und Entwicklung sollen dabei die entscheidenden Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz bringen. "Nachahmer, die nicht unseren technologischen Stand haben, werden neue Maschinen nicht in unserem Tempo an den Markt bringen können."

Einer breiten Öffentlichkeit ist der schwäbische Zulieferer kaum bekannt, im Gegensatz zu langjährigen Börsenlieblingen wie Solarworld, Solon oder Q-Cells. Gleichwohl ist auch die Manz-Aktie ein starker Titel. Seit dem Börsengang im September 2006 hat sich ihr Wert bis Mitte Juli 2008 verachtfacht. In diesem Jahr peilt das Unternehmen einen Umsatz von fast 240 Millionen Euro an, 2002/2003 waren es 24 Millionen. Das Betriebsergebnis dürfte bei 28 Millionen Euro liegen gegenüber 2 Millionen vor sechs Jahren. Die Auftragslage ist trotz Finanzkrise und Wechselkursschwankungen gut. Manz wächst, baut und kauft zu, zuletzt in Taiwan. Ende 2007 arbeiteten 300 Mitarbeiter in der Firmengruppe, derzeit sind es 1.700. Kommt der Chef da noch zum Atem holen?

Dieter Manz nimmt in aller Ruhe einen Schluck Kaffee. "Nein, wir sind sparsame Schwaben. Und wir sind mit Leib und Seele bei der Sache", entgegnet er trocken. Und dann ist da noch seine Ehefrau, die die Buchhaltung leitet. "Das beste Frühwarnsystem!" 1987, mit 26 Jahren, gründet er seine Firma. Vorher kam der gelernte Maschinenbauer bei IBM mit "seinen" Themen in Berührung: Automatisierung, technische Beratung, Silizium und Halbleiter. Damals hätte er nie gedacht, dass das einmal das große Geschäft wird, sagt er – und hält den Ball auch weiter flach: "Das Wachstum der Solar-Branche war zwar enorm, aber sie muss und sie wird eine normale Industrie werden. Gewinnmargen von 20 bis 30 Prozent wird es nicht mehr geben."

"Normale Industrie" – ein zentrales Stichwort. Bislang profitieren Solar-Unternehmen von einer milliardenschweren politischen Förderung. Durch das bisweilen heftig kritisierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müssen die Stromversorger Strom aus u.a. Fotovoltaik-Anlagen 20 Jahre lang zu einem garantierten Fixpreis vergüten, der mit rund 50 Cent pro Kilowattstunde deutlich höher liegt als der aus konventioneller Stromerzeugung. Das heizte zwar die Nachfrage nach Solar-Modulen in Deutschland kräftig an. Die Zeche zahlt aber die Gesamtheit der Stromkunden. Die Subventionen werden nur langsam abgebaut, in Deutschland sinken sie jährlich um acht Prozent.