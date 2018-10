Inhalt Seite 1 — Morgan Stanley sucht Partner in China Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die zweitgrößte US-Investmentbank Morgan Stanley verfolgt neben den Fusionsverhandlungen mit der US-Regionalbank Wachovia auch andere Optionen. Sie bemühe sich gleichzeitig um zusätzliches Kapital aus China, um den Sturm zu überstehen, sagte eine mit den Absichten der Firma vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Grundsätzlich wolle Morgan Stanley unabhängig bleiben, verfolge jedoch mehrere Optionen. Neben Wachovia spreche das Institut mit einer Reihe von anderen Finanzinstitutionen, hieß es weiter.

Das Institut musste sich hierbei offenbar der US-Regionalbank Wachovia zuwenden, nachdem es von der Citigroup einen Korb bekommen hatte. Auch die mittlerweile weltgrößte britische Bank, die von China kontrollierte CITIC sowie ein Staatsfonds aus Singapur wurden als mögliche Käufer genannt. Börsianer blieben skeptisch: Die Morgan-Stanley-Aktie konnte sich an der Wall Street am Donnerstag nicht von ihren dramatischen Vortagesverlusten erholen.

Der New York Times zufolge fürchtet auch Morgan-Stanley-Chef John Mack um das Überleben seiner Bank. Er habe Citigroup-Chef Vikram Pandit am Telefon gesagt: "Wir brauchen einen Fusionspartner, sonst schaffen wir es nicht." Die Citigroup dementierte zwar umgehend, dass eine solche Äußerung fiel, bestritt jedoch das Gespräch an sich nicht.

Ein Verkauf des Traditionshauses würde den radikalsten Umbruch der US-Finanzbranche seit der Weltwirtschaftskrise fortsetzen. Von den ehemals fünf großen US-Investmentbanken sind mittlerweile nur noch zwei übrig geblieben: Morgan Stanley und Branchenprimus Goldman Sachs. Auch Goldman-Sachs-Aktien erholten sich nicht von ihren Vortagesverlusten. Morgan-Stanley-Chef Mack machte kurzfristig orientierte Spekulanten für den "irrationalen" Kursverfall verantwortlich.

Wie Reuters erfuhr, waren die Gespräche zwischen Morgan Stanley und Wachovia am Donnerstag bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Gleichzeitig setze das Geldhaus jedoch seine Bemühungen fort, sich Kapital aus China zu besorgen. Morgan Stanley erwäge verschiedene Optionen zur Bewältigung der Krise, hieß es.

Einige Branchenexperten meldeten bereits Zweifel an, ob eine Verbindung der Geldhäuser überhaupt sinnvoll wäre, da beide von der Finanzkrise mitgenommen sind. "Zweimal Minus macht nicht Plus", sagte ein Fondsmanager. Auch S&P urteilte, eine solche Fusion mache "keinen Sinn", da auch in der Wachovia-Bilanz Gefahren schlummerten.