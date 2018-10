Inhalt Seite 1 — Spitzenköche beschenken Siebeck Seite 2 Auf einer Seite lesen

"8 Köche, 8 Gänge, 80 Jahre" - unter diesem Motto hat die ZEIT das Geburtstagsfest für Deutschlands bekanntesten Restaurantkritiker und ZEIT-Kolumnist Wolfram Siebeck im Berliner Ritz Carlton ausgerichtet. Der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer würdigte den Jubilar als "Deutschlands berühmtesten Berufsesser". Die Rede im Wortlaut können Sie hier nachlesen.

Acht internationale Sterneköche kreierten ein achtgängiges Menü für den Jubilar. Das komplette Menü, unter anderem von Eckart Witzigmann, Cornelia Poletto und Reinhard Gerer, finden Sie hier.

Andere Spitzenköche, die nicht nach Berlin kommen konnten, schickten ihre Glückwünsche per Videobotschaft. So etwa Paul Bocuse, dessen Verhältnis zu Wolfram Siebeck nicht immer das herzlichste war. So sei Bocuse einmal fast auf den Restaurantkritiker losgegangen, nachdem dieser sein Restaurant als "Fernfahrerkneipe" bezeichnet hatte. Nun ist der Zwist offensichtlich beigelegt: "Wolfram Siebeck gebührt unsere ganze Bewunderung", sagte Bocuse.

"Er sah meine Zukunft voraus", sagt der Star der Molekularküche, Ferran Adrià, über Wolfram Siebeck. Auch er schickte seine besten Wünsche per Video nach Berlin. Er könne sich noch genau erinnern, an welchem Tisch Wolfram Siebeck saß, als er 2000 das erste Mal in seinem Restaurant "El Bulli" zu Gast war, erzählt Adrià: Es war die Nr. 8!