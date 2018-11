Inhalt Seite 1 — "Die Bedrohung ist nicht neu" Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE : Herr Thamm, auf dem Flughafen Köln-Bonn wurden heute zwei Terrorverdächtige festgenommen . Wie groß ist die Gefahr eines Anschlags in Deutschland?

Berndt Georg Thamm : An der Bedrohungslage hat sich nichts geändert – sie ist gleich bleibend hoch. Das ist von den Bürgern in den letzten Jahren nur nicht so wahrgenommen worden, weil Attentäter hierzulande noch während der Vorbereitung gefasst wurden. Durch unsere Außenpolitik, unser Engagement in Afghanistan und die Beteiligung am Anti-Terrorkrieg, der Operation Enduring Freedom, sind wir ins Fadenkreuz des Dschihad-Terrorismus geraten. Auf der Liste der Feinde stehen wir zwar weit hinter Israel, den USA und Großbritannien, aber wir sind im oberen Drittel.

ZEIT ONLINE : Einer der beiden festgenommenen Verdächtigen ist ein in Mogadischu geborener Deutscher.

Thamm : Sieben Jahre nach 9/11 haben wir nicht nur den reisenden "Universal Islamistic Soldier", der seine Kampfbereitschaft am Hindukusch und im Nordkaukasus unter Beweis stellt. Wir haben auch junge Leute wie seinerzeit die libanesischen Kofferbomber, die das dschihadistische Handwerk über das Internet lernten. Besonders gefährlich ist der Tätertyp des sogenannten homegrown terrorist . Da gibt es zwei Varianten. Zum einen die mit Migrationshintergrund, etwa die pakistanischstämmigen Briten in London oder der marokkanischstämmige Niederländer bei der Ermordung von Theo van Gogh in Amsterdam. Die zweite Variante ist aber die bedrohlichste: ganz normale Landsleute, in der Regel bürgerlicher Herkunft, die zwischen 15 und 20 Lebensjahren vom Christentum zum Islam konvertiert sind und sich dann radikalisiert haben, bis hin zur Bereitschaft, den Märtyrertod zu sterben. Also junge deutsche Dschihadisten, die den heiligen Krieg gegen ihre eigenen Landsleute im In- und Ausland erklären.

ZEIT ONLINE : Das BKA fahndet zurzeit nach dem deutschen Eric B., der aus dem pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet zurückgekehrt sein könnte.

Thamm : Er wird zum Umfeld der Sauerland-Gruppe gezählt. Zu deren Kern gehörte ein fast Gleichaltriger, der auch aus dem Saarland stammt und auch in jungen Jahren zum Islam konvertiert ist. Der hat schon als Islamist seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr geleistet, bevor er zur Terrorausbildung ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet ging. Die beiden jetzt Festgenommenen müssen allerdings nichts mit der Sauerland-Gruppe zu tun haben. Denn unter dem großen Dach der spirituellen Führung der Al-Qaida-Bewegung, also der Idee vom großen heiligen Krieg gegen den internationalen Unglauben, versammeln sich heute alle möglichen kleinen Gruppen, Bewegungen und Einzelpersonen. Die haben zum Teil überhaupt nichts miteinander zu tun. Die gemeinsame Klammer des globalen Dschihads genügt.