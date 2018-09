Inhalt Seite 1 — Klinsmann braucht den Neustart Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Jürgen Klinsmann in der Öffentlichkeit spricht, verbirgt er sein Seelenleben konsequent hinter einem undurchdringlichen Gestrüpp von Allgemeinplätzen und Parolen. Diese Taktik kennt man aus seiner Zeit als Nationaltrainer. Vor allem in kritischen Situationen klingen seine Aussagen starr und leblos – selbst wenn er zumindest dem Vokabular nach über seine Gefühle spricht. "Das schmerzt, keine Frage", sagt Klinsmann dann, oder: "Klar, das tut weh."

So sprach der Trainer des FC Bayern vor zwei Wochen über das 2:5 gegen Bremen genauso wie am vergangenen Wochenende über das 3:3 gegen Bochum. Und deshalb weiß man nicht, was davon zu halten ist, wenn Klinsmann auf die Frage antwortet, was er denn zu den "Klinsmann raus"-Rufen sage, die am Samstag durch das Stadion schallten: "Das tut natürlich weh."

Danach hatte Klinsmann eine "unruhige Nacht" und verspürte am Sonntag "auch eine gewisse Wut". Er kündigte harte Wochen für die Profis des FC Bayern an. "Es wird mit Sicherheit ein bisschen Leben reinkommen", sagte der Trainer. Er wolle gegen den "Schuss Überheblichkeit" in der Mannschaft vorgehen.



Klinsmann gab immerhin zu, die Rufe der Fans gehört zu haben. Das unterschied ihn von seinen zwei Vorgesetzten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die sich ahnungslos gaben. Vorstandschef Rummenigge beendete gar das Gespräch mit den Journalisten abrupt, als die Rufe zur Sprache kamen. Souverän ist etwas anderes. Die beiden stecken in einer schwierigen Situation. Sie haben Klinsmann und dessen reformerischen Elan so laut schmetternd in den Himmel gelobt, dass sie damit gewaltige sportliche Erwartungen provoziert haben. Und sie haben Klinsmann so viele Zugeständnisse gemacht, dass auch ihre eigene Position so eng an den Erfolg des Trainers gekoppelt ist wie nie zuvor.



Wenn Klinsmann scheitert, ist das automatisch auch ein Scheitern von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Deshalb verkneifen die beiden sich Ansätze von Mäkelei am Trainer. "Wir haben totale Geduld, wir haben totales Vertrauen zu Jürgen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen", gab Rummenigge zu Protokoll. Und als Uli Hoeneß nach seiner 100-Tage-Bilanz von Klinsmanns Arbeit gefragt wurde, wand er sich mit einem Kniff aus der Klemme: "Zur Bilanz sage ich etwas am 30. Juni. Da ist unser Geschäftsjahr zu Ende."

Die 100-Tage-Schonfrist, die Politikern stets gewährt wird, ist für Klinsmann theoretisch am Mittwoch zu Ende. Praktisch hatte er sie natürlich nie. Statistisch ist Klinsmanns Bilanz miserabel: Nach sieben Spieltagen gilt eine Tabelle gemeinhin als aussagekräftig. Der FC Bayern hängt mit nur zwei Siegen im Mittelmaß fest. 13 Tore hat der Rekordmeister schon kassiert, in der gesamten vergangenen Saison waren es 21. Schlechter standen die Bayern in dieser Saisonphase zuletzt vor 31 Jahren da. Damals wurden sie am Ende Zwölfter.