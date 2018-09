"Er war ein großer Mann der Nation, des Kärntner Volkes größter Sohn. Jörg Haider unser Freund, Jörg Haider unser Held, Kämpfer für eine gerechte Welt!" Michael Filatsch drückt wild auf die Tasten seines Handys um diese "Huldigungs-SMS" weiter zu schicken. Die Nachricht über den tödlichen Unfall seines Landeshauptmanns hat den 39-jährigen Klagenfurter während seiner Arbeit in einer Reinigungsfirma kalt erwischt. "Jetzt geht es bergab mit Kärnten", prophezeit er. Apathisch starrt Filatsch auf die roten Grablichter vor der Zentrale des BZÖ in der Karfreitstraße.

Welcher resolute Landeshauptmann wird das Land jetzt vor tschetschenischen Raufbolden aus Flüchtlingsheimen schützen oder den abgehobenen Bürokraten in Wien die Parole bieten? Kärnten ohne Haider? In Klagenfurt stellt sich am Tag nach seinem Ableben scheinbar ein jeder diese Frage. Antworten gibt es noch keine.

Samstagmorgen war sein Auto ins Schleudern geraten, gegen einen Betonpfeiler geprallt und hatte sich mehrmals überschlagen. Er starb noch während des Transports ins Krankenhaus. Am Sonntag soll der Leichnam obduziert werden. Die Unfallursache ist unklar, schon gestern wurde spekuliert, dass Haider viel zu schnell gefahren sei.

Für Gerhard Dörfler, der nun als stellvertretender Landeshauptmann die Amtsgeschäfte übernimmt, ist die "Sonne in Kärnten vom Himmel gefallen." Mit einem Schlag ist aus dem berüchtigten Kärnten ein Bundesland wie jedes andere geworden. Das gallische Dorf ist in kollektiver Trauer.

Bereits in den Morgenstunden hat man in Klagenfurt die ersten schwarzen Fahnen gehisst, Geschäfte und Restaurants gedenken bereits mit A4 großen Postern des verunglückten Landeshauptmanns. Überall in der Stadt sind Kerzen aufgestellt, auch vor dem Lindwurm, dem Wahrzeichen der Stadt, am Neuen Platz, mit der Botschaft "Du bist unser Held, Pfiati Jörg", bewacht von drei betrunkenen Halbstarken, die jeden verscheuchen, der ihrer Gedenkstätte zu nahe tritt.

Um zehn Uhr morgens stehen die ersten traumatisierten Klagenfurter vor der Landesregierung Schlange, um sich ins Kondolenzbuch einzutragen. Stolz zeigen ältere Damen auf den linken Flügel des Gebäudes, dorthin, wo der Jörg jeden Kärntner einmal die Woche in seinem Bürgerbüro empfangen hat. Er hörte zu und sie erzählten, über die niedrige Pension, die frechen Ausländer oder die böse EU.