Inhalt Seite 1 — "Wir können da nicht ewig bleiben" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Verteidigungsminister Franz Josef Jung hat nach dem tödlichen Selbstmordanschlag auf die Bundeswehr in Afghanistan seine Entschlossenheit zur Fortsetzung des Einsatzes betont. "Wir werden weiterhin unseren Auftrag erfüllen, weil es darum geht, den Terror in Afghanistan zurückzudrängen, bevor der Terror nach Deutschland kommt", sagte Jung in Berlin.

Den Familien der Toten sprach er sein Beileid aus. Am Montag waren bei dem Selbstmordanschlag südwestlich von Kundus zwei deutsche Soldaten und fünf afghanische Kinder getötet worden. Der Attentäter hatte sich ihnen laut Jung auf einem Fahrrad genähert.

Ein weiterer Bundeswehr-Soldat erlitt nach Jungs Worten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein vierter Soldat wurde leicht verletzt. Alle betroffenen Soldaten gehören zum Fallschirmjägerbataillon in Zweibrücken und waren wegen der schlechten Sicherheitslage zur Verstärkung nach Kundus entsandt worden. Bereits Ende August war ein Soldat aus Zweibrücken nahe Kundus durch eine Sprengfalle getötet worden.

Der Anschlag mache die brutale und menschenverachtende Haltung der Taliban deutlich, die sich zu der Tat bekannt hätten, sagte Jung. Zudem belege die Tat, dass die Region um Kundus sich zu einem kritischen Bereich entwickelt habe.