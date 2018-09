Inhalt Seite 1 — Weniger Privatinsolvenzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im laufenden Jahr erwartet das Statistische Bundesamt nach eigenen Angaben 97.000 Privatpleiten, nach einem Spitzenwert von 105.000 im Jahr 2007.

Für das Jahr 2008 rechnet das Statistische Bundesamt nur noch mit 97.000 Verbraucherinsolvenzen. Ein Grund für diese Entwicklung sei der Rückgang der Arbeitslosigkeit.

"Es ist eine Trendwende festzustellen" sagte die Expertin der Behörde, Birgit Frank-Bosch, am Dienstag in Berlin. Zuvor lagen die jährlichen Zuwachsraten noch bei rund 40 Prozent. Das Verfahren wurde eingeführt, um überschuldeten Haushalte nach siebenjähriger so genannter Wohlverhaltenszeit die Rückkehr in ein geordnetes, schuldenfreies Lebens zu ermöglichen.

Die leichte Entspannung bei den gerichtlichen Insolvenzverfahren deutet nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände allerdings nicht auf eine geringere Verschuldungsproblematik hin. Seit 1990 habe sich die Zahl der Haushalte, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können, mehr als verdoppelt. "Jeder zwölfte Haushalt ist davon betroffen", sagt ein Sprecher des Bundesamtes.

Rund drei Millionen Einzelpersonen oder Familien können Rechnungen nicht mehr pünktlich begleichen. Weitere 1,2 Millionen Haushalte sind von Überschuldung bedroht. Die Berater registrieren trotz des Aufschwungs in den letzten Jahren eine anhaltend hohe Nachfrage nach Hilfe in der oft verzweifelten Situation.