Inhalt Seite 1 — Die Tunnelbauer von Rafah Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Hoffnungslosigkeit ist ockerfarben. Sie bleibt haften. Sie klebt an den Innenseiten der Finger, unter den Fingernägeln, sie bildet dort kleine ausgetrocknete Rinnsale, gelbliche Spuren, mit denen der feuchte Sand einsickert in die Haut, lehmiges Pulver, das in winzigen Klumpen die Wimpern zusammenklebt.

Die Hoffnungslosigkeit tragen die Männer, die hinabsteigen, am Körper, in ihren Haaren und ihrer Kleidung. Jeden Tag, vierzehn Mann, immer sieben zusammen, in wechselnden 12 Stunden Schichten, arbeiten sie an dem Tunnel, der das abgeschlossene Gaza mit dem offenen Ägypten verbinden soll.

Wie viele Hoffnungen haben sie schon verloren? Sie sind des Wartens müde, sie wollen nicht mehr glauben an eine Veränderung, die von anderen abhängt, und die dann nur enttäuscht wird. Wie oft hatten sie das schon? Sie haben gehofft auf den Abzug der israelischen Siedler aus dem Gazastreifen, den Rückzug der Truppen, sie haben sich diesen Moment herbeigesehnt, und als er dann kam, da erfüllt sich nichts davon. Der Gazastreifen war frei, aber geschlossen, sie hatten ihr Land zurück, aber keine Arbeit mehr.

Sie hatten gehofft auf ein friedliches Leben in Gaza, aber am Ende der Besatzung hörte die Gewalt nicht auf, die der eigenen Radikalen nicht, die weiter Qassam-Raketen auf die israelischen Dörfer nördlich des Gazastreifens abfeuerten und die der israelischen Armee nicht, dieser Zirkel der Gewalt, bei der kein Anfang und kein Ende mehr zu erkennen ist. Sie hatten keine Hoffnung mehr, dass sich eine Seite ihrer erbarmt: die palästinensichen Milizen nicht, die sie erfolglos anflehten, nicht in ihrer Nachbarschaft die Raketen mit den Zeitzündern aufzustellen, sie bitte nicht aus ihrem Vorgarten in Richtung Israel abzufeuern, die israelischen Militärs nicht, die mit ihrem Gegenschlag in ihr Haus, ihren Innenhof, in ihre Mitte trafen, kurze Zeit später. Sie hoffen nicht mehr darauf, dass die Gewalt jene trifft, die sie auch verursachen. Sie glauben auch an den Waffenstillstand nicht, der zwar offiziell andauert, aber in diesen Wochen schon wieder gebrochen wurde.

Und sie glauben nicht mehr an eine Versöhnung der zerstrittenen palästinensischen Parteien, wen immer man spricht, in den neuen Internetcafes in Gaza City, in denen die letzten verbliebenen Mitglieder der urbanen Mittelschicht sich treffen, die die noch nicht ins Ausland geflohen sind, oder in den verrauchten, düsteren Teeküchen in den Flüchtlingslagern von el Burej oder in den Wellblechhütten und Zelten über den illegalen Tunneln von Rafah an der Grenze zu Ägypten, sie scheinen die Hoffnung auf Repräsentation durch ihre Repräsentanten aufgegeben zu haben.

Ob Hamas oder Fatah nun die Verantwortung trägt, die einen verhaften und misshandeln ihre Gegner sowie die anderen, sie boykottieren sich gegenseitig, die Parteien der ehemaligen "Einheitsregierung", und neben den internationalen Sanktionen seit der gewaltsamen Machtübernahme der Hamas im Juni 2006, belegen sie sich nun auch noch gegenseitig mit Streiks und Behinderungen: Alle Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern, die ihr Gehalt von der Autonomie Behörde aus Ramallah beziehen, sind gezwungenermaßen im Streik: Die Regierung im Westjordanland hat den Ausstand angeordnet, um die Hamas in Gaza unter Druck zu setzen.

So sitzen nun zahllose gut ausgebildete Erzieher und Mediziner untätig Zuhause, beziehen ihr Gehalt, Monat für Monat, unfreiwillig. Wer sich weigert, die Arbeit zu verweigern, dem entzieht Ramallah alle Pensionsansprüche. Hamas hat daraufhin die Stellen neu besetzen müssen. Besonders wählerisch konnten sie bei der Auswahl der Kandidaten für Schulen und Krankenhäuser da nicht sein. Wem soll damit gedient sein?

Die Hoffnungslosigkeit lässt sich zählen. In Schächten, zwölf bis fünfzehn Meter tief, die in den harten Boden von Rafah gegraben werden, in elektronischen Winden, mit denen leichtgewichtige Arbeiter herabgelassen werden, an einem Drahtseil und auf einer kleinen hölzernen Schaukel, in die Finsternis. Die Hoffnungslosigkeit lässt sich erkennen in dem dunklen Schlauch, der sich durch die Erde unter der Grenze zu Ägypten windet, ohne Absicherung an den sandigen Wänden, ein Stollen ohne Stützen, sie lässt sich erkennen an den beiden Kabeln, die durch den Tunnel laufen, an der Wand entlang, eines leitet Strom zum vordersten Mann, der mit der Bohrmaschine den Weg in die Freiheit bahnt, eines leitet Sauerstoff, damit er nicht erstickt dabei.