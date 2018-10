Nächste Woche werden neue deutsche Pisa-Ergebnisse veröffentlicht. Die Bundesländer mussten sich wieder miteinander vergleichen lassen. Was leisteten die Schüler im Jahr 2006 in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Bremen?

Der Bildungsforscher Klaus Klemm hat dazu statistische Daten der einzelnen Länder ausgewertet, um zu sehen, welche unterschiedlichen Voraussetzungen die Schüler in den einzelnen Länder haben.

ZEIT ONLINE: Wo in Deutschland sind die Bedingungen gut, um im Pisa-Vergleich erfolgreich sein zu können?

Klaus Klemm: Sie sind in den Ländern gut, in denen die Schüler familiär wenig belastet sind, wo es zum Beispiel wenige Arbeitslose und wenige schwierige Milieus gibt. Auch Wohlstand schafft gute Bildungs-Bedingungen. Und es sind die Länder erfolgreich, die den Schulen viele Ressourcen zur Verfügung stellen, wo beispielsweise viele Unterrichtsstunden abgehalten werden können.

ZEIT ONLINE: Wer kann das erfüllen?

Klemm:Baden-Württemberg und Bayern. In beiden Ländern gibt es eine niedrige Arbeitslosenquote, verhältnismäßig viel Wohlstand, und die Schulen sind gut ausgestattet. Die beiden Länder gehören zu den Spitzenreitern, was die Anzahl der abgehaltenen Schulstunden betrifft. Das wirkt sich auf die Leistungen der Schüler aus. Beide Länder gehörten schon bisher zu den Pisa-Gewinnern. Und ich erwarte keine gravierenden Veränderungen in der neuen Auswertung.



Gleichzeitig hat Baden-Württemberg einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund. Das verringert an sich die durchschnittlichen Leistungen der Schüler, vor allem, wenn die Lehrer damit nicht adäquat umgehen. Daran kann man jedoch erkennen, dass es allein auf solche äußeren Bedingungen nicht ankommt. Denn die Schulen in Baden-Württemberg können damit verbundene Schwierigkeiten offensichtlich ausgleichen.

ZEIT ONLINE: Und wo haben die Schulen eher schlechte Voraussetzungen?

Klemm: Was das familiäre Umfeld betrifft, steht es für die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin schlecht. Sie werden nur von den neuen Ländern übertroffen. Die Arbeitslosenzahlen sind dort besonders hoch.