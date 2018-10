Getrieben von kräftigen Kursgewinnen sowohl an der Wall Street in New York als auch des japanischen Nikkei-Index verzeichnet der deutsche Aktienmarkt kräftige Zugewinne. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 3,27 Prozent auf 4802 Punkte zu. Der MDAX mittelgroßer Werte gewann 4,04 Prozent auf 5550 Zähler. Der technologielastige TecDAX stieg um 3,85 Prozent auf 524 Punkte.

Zu den Favoriten zählten die Finanzwerte. So verteuerten sich die Titel der Deutschen Bank um 6,5 Prozent auf 26,10 Euro. Auch die Papiere von EADS profitierten von positiven Geschäftszahlen. Sowohl an der Pariser als auch der Frankfurter Börse legten die Titel des Luft- und Raumfahrtkonzerns zur Eröffnung 8,4 Prozent zu.

Zuvor hatten auch die Investoren in Asien zum Wochenschluss wieder zugegriffen, vor allem bei Aktien, die in den letzten Tagen deutliche Abschläge hinnehmen mussten. Auch Exporttitel waren wieder gefragt. Der leichte Anstieg des Yen grenzte die Gewinne jedoch ein. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging 2,7 Prozent höher bei 8462 Punkten aus dem Handel.

Auch die Aktienmärkte in Hongkong, Shanghai, Singapur und Taiwan verzeichneten Gewinne. Lediglich die Börse in Südkorea schloss unverändert. Kursverluste bei Technologiewerten wie Samsung machten Gewinne bei Reedereien wieder wett.

Trotz der Kursgewinne sei die Grundstimmung aber weiter düster, sagten Händler in Tokio. Sie machten sich Sorgen über eine weltweite Rezession und die Volatilität der Märkte. "Der Markt kann die Sorgen einfach nicht wegwischen", sagte ein Analyst. Von dem Weltfinanzgipfel, der an diesem Freitag in Washington beginnt, erhofften sich Investoren Maßnahmen zur Stützung der Märkte.

Bereits gestern hatten Schnäppchenjäger den US-Börsen in einer turbulenten Sitzung zu kräftigen Gewinnen verholfen und machten im späten Handel die zeitweilig deutlichen Verluste mehr als wett. Der Dow-Jones-Index schloss 6,7 Prozent im Plus bei 8835 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf kurzzeitig unter die psychologisch wichtige Marke von 8000 Zählern gefallen war. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 6,5 Prozent auf 1596 Punkte zu.