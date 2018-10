Inhalt Seite 1 — Rezession erreicht Industriestaaten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat für eine kräftige Wachstumsförderung in den Industrieländern plädiert. "Die Wirtschaft scheint in eine Rezession eingetreten zu sein und die Arbeitslosigkeit in vielen Mitgliedsländer nimmt wieder zu", lautete der Befund der Organisation.

Der gesamte OECD-Raum werde nach einem Wachstum von 1,4 Prozent in diesem Jahr ein Minus von 0,3 Prozent erreichen. Für die USA wird sogar ein Rückgang des Wachstums um 2,8 Prozent prognostiziert. 2009 müsste die Wirtschaft im Euroraum dann mit einem Minus von 0,5 Prozent kämpfen, die USA mit einem Minus von 0,9 Prozent. 2010 sei wieder ein Zuwachs von 1,2 Prozent möglich. Die Inflation werde aber auf ein moderates Niveau einschwenken.

Nach Angaben der OECD wird der Welthandel auch 2009 weiterhin wachsen, allerdings mit 1,8 Prozent nach 4,7 Prozent im Vorjahr deutlich schwächer. Doch auch hier deute sich für 2010 eine Besserung an, der globale Handel könne dann wieder um fünf Prozent zulegen.

Damit bestätigen die OECD-Zahlen den düsteren Trend, den auch das Statistische Bundesamt für die deutsche Wirtschaft errechnet hat. Demnach steckt Deutschland erstmals seit fünf Jahren in der Rezession. Von Juli bis September schrumpfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal in Folge um 0,5 Prozent.

Die Gründe dafür liegen in sinkenden Exporten und einer schwachen Inlandsnachfrage. Die Ausfuhren als wichtiger Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft brachen weg. Da die Importe zugleich stark zulegten, trug der Außenhandel somit nicht zum Wachstum bei. Aus dem Inland verzeichneten die Statistiker zwar einige positive Impulse: Die privaten und öffentlichen Konsumausgaben stiegen leicht und die Firmen bauten ihre Lager auf. Dies konnte den Exporteinbruch aber nicht ausgleichen.