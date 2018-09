Gerd Wagner ist Leiter des Projektes "Am Ball bleiben - Fußball gegen Rassismus und Diskriminierung" der Deutschen Sportjugend. Seit 2007 arbeitet Wagner mit drei Mitarbeitern daran, speziell Fußballfans und Mitglieder von Sportvereinen stärker für Extremismus, Rassismus und Diskriminierung im Fußball zu sensibilisieren. Das Projekt wird zunächst mit einer Laufzeit von drei Jahren gemeinsam vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.



ZEIT ONLINE: Herr Wagner, haben Sie sich nach den Vorfällen in Bochum geärgert, dass Nazis im Fanblock Flagge gezeigt haben oder gefreut, dass Fans dagegen vorgegangen sind?

Gerd Wagner: Ich habe mich geärgert, dass es immer noch rechtsextremen Gruppierungen gelingt, sich im Stadion zu artikulieren. Andererseits freue ich mich natürlich über das Verhalten der großen Mehrheit der Bremer Fans. Dies ist ein Beleg dafür, wie wichtig es ist, im Kampf gegen Rassismus Position zu beziehen. Insofern überrascht es nicht, dass in diesem Jahr die gemeinsame Arbeitsgruppe von Werder Bremen, dem Fanprojekt und dem Dachverband der Bremer Fanklubs für ihre jahrelange Arbeit gegen Diskriminierung vom DFB mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet wurde. Auch viele Bochumer Fans haben in die "Nazis raus"-Rufe eingestimmt. Ich habe den Eindruck, der Protest hatte eine breite Basis. Das war nicht immer selbstverständlich.

Am Samstag kam es nach dem Spiel Bochum gegen Bremen im Bremer Block zu Ausschreitungen. Einzelne Fans hatten eine Flagge mit rechtsextremen Symbolen gezeigt, andere Bremer Fans daraufhin die Polzei gerufen. Einige vermeintliche Fans wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. © privat

ZEIT ONLINE: Gab es in der Vergangenheit vergleichbare Proteste gegen Nazis?

Wagner: Die Schalker Fan-Initiative geht gegen das Problem vor. Ein anderes Beispiel ist Hannover 96. Dort gibt es einen eigenen Arbeitskreis gegen Rassismus und Diskriminierung, der gerade ein Schulungskonzept für den Sicherheitsdienst und für Mitarbeiter der Geschäftsstelle erarbeitet. Ich hätte mir in Bochum schon ein frühzeitigeres Eingreifen gewünscht. Die sechs bis sieben Rechtsextremen hatten ihre Flagge schließlich schon vor dem Spiel einmal ausgebreitet. War der Handlungsdruck auf den Sicherheitsdienst da noch nicht groß genug? Oder waren einige nicht sensibilisiert genug für das Thema? Es bedarf in vielen Vereinen noch mehr Aufklärung. Das geht schon bei einschlägigen rechtsextremen Symbolen und Codes los, auf die manche Ordnungskräfte aus Unwissenheit oder Verharmlosung nicht entschieden genug reagieren. Die 88 steht etwa zweimal für den achten Buchstaben im Alphabet, "Heil Hitler".

ZEIT ONLINE: Einige Klubs haben bestimmte Kleidungsstücke in ihren Stadien verboten.

Wagner: Zum Beispiel in Bochum, Dortmund, St. Pauli, Berlin, Jena, Babelsberg, Schalke und Hamburg sind rechte Kleidungsmarken wie Thor-Steinar verboten. Leider nicht in jedem Verein. Gerade diese Marke ist in der rechtsextremen Szene eine beliebte Modemarke. Natürlich ist es ein heikles Thema, das auch eine intensive, inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb des Vereines erfordert. Rechte Symbole, Codes und Marken sind Ausdruck bestimmter Botschaften und Einstellungen. Ich halte ein entsprechendes Verbot für eine wichtige Signalwirkung.

ZEIT ONLINE: Waren die Ereignisse in Bochum ein Einzelfall oder ist Ähnliches auch in anderen Bundesligastadien möglich?

Wagner: Klar ist das auch in anderen Stadien vorstellbar. Es kommt offensichtlich immer wieder mal vor, dass Nazis ihre Botschaften medienwirksam streuen. Dieser offene Rassismus ist aber nur eine Erscheinungsform. Schwieriger ist der latente Rassismus, der insbesondere wöchentlich in den unteren Ligen stattfindet, aber selten an die Öffentlichkeit kommt. Hier suchen einzelne Mitglieder oder Gruppierungen aus der rechten Szene den Fußballsport gezielt auf, um neue Mitglieder zu rekrutieren oder auch verantwortliche Ämter im Verein zu übernehmen. Ein aktuelles Beispiel aus Hessen, was die innere Zerrissenheit dieser Klubs beschreibt: Der Trainer dieses Vereins, ein altbekannter Nazi, will seinen Sohn im Verein anmelden. Darf oder soll der Verein dem Sohn die Aufnahme verweigern? Oftmals fühlen sich die Vereine im Umgang mit dieser Situation verunsichert.

ZEIT ONLINE: Noch vor etwa 15 Jahren war es nichts Ungewöhnliches, dass auch während Erstligaspielen ganze Fanblocks "Sieg Heil" riefen. Wie hat sich dieses Problem entwickelt?

Wagner: In den siebziger und achtziger Jahren versuchten die Nazis tatsächlich die Meinungshoheit in einigen Fankurven zu erlangen. Damals hatten wir drei bis vier vergleichbare Beispiele wie den Vorfall in Bochum an einem Wochenende. Heute sind solche Vorfälle im Profifußball Einzelfälle. Dies liegt an den hohen Sicherheitsstandards in den Stadien, aber auch an den Faninitiativen, die Stellung gegen rassistische Vorfälle bezogen haben.