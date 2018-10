"Ich lebe in einer Bananenrepublik." Miguel Angel Sánchez kann nicht fassen, was gerade auf dem spanischen Immobilienmarkt passiert. Er hat ein kleines Haus in Lagos in der Nähe von Málaga, das vor Kurzem mit dem Stigma "illegal" versehen wurde. Die andalusische Regionalregierung befand, dass das Gebäude zu nah am Wasser errichtet worden sei.

Wenn die eigentlich sehr patriotischen Spanier so offensichtlich auf die Barrikaden gegen ihr eigenes Land und seine Gesetzgebung gehen, dann muss es wirklich schlimm stehen. Denn normalerweise beschwert sich der Spanier nicht lautstark in der Öffentlichkeit. Doch wenn es ums eigene Haus geht, dann versteht auch er keinen Spaß, dann hat die bekannte spanische Toleranz ein Ende. Dann wird der Staat angezeigt, weil ein altes, bisher verstaubtes Gesetz plötzlich Anwendung findet - das ley de costas (Küstengesetz).

Das Gesetz bestimmt, dass zu nah an der Wasserlinie nicht gebaut werden darf - je nach Standort gilt das Verbot ab unterschiedlichen Entfernungen, möglich sind Distanzen von 20 bis 500 Metern. Nach Schätzungen des Verbandes gibt es in Spanien rund 300.000 Immobilien, die gegen das Küstengesetz von 1988 verstoßen. In der Expansionsphase in den neunziger Jahren scherte das niemanden. Regierung und Stadtverwaltung verdienten an dem Bauwahn längs der Festlandsküsten und auf den Inseln tüchtig mit. Überall entstanden schicke und weniger schöne Siedlungen direkt am Strand.

Ausländische Touristen wussten die Unkompliziertheit der Spanier zu schätzen. Hunderttausende von Briten, Skandinaviern und Deutschen kauften sich für damals im Vergleich zur Heimat noch günstigen Preisen eine Wohnung oder ein Haus in erster Reihe und schlappten in Badehose und Adiletten zum Strand.

Bald aber war der Spaß vorbei. Die Quadratmeterpreise erreichten zwischenzeitlich 3000 Euro, in manchen exklusiven Zonen kletterten sie auf 6000 Euro, auf Mallorca sogar auf 10.000 Euro.