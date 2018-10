Darauf verständigten sich rund 20 Staats- und Regierungschefs beim Weltfinanzgipfel in Washington.

Künftig werden "alle Marktteilnehmer, alle Produkte und alle Märkte wirklich überwacht und reguliert werden", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Einige Länder forderten ein weltweites Konjunkturprogramm im Kampf gegen die wirtschaftliche Talfahrt.

Die für März geplante Folgekonferenz könnte nach bisherigen Überlegungen in London stattfinden, hieß es. Dann soll auch der künftige US-Präsident Barack Obama dabei sein, der am Treffen in Washington nicht teilnahm. Bis zum nächsten Gipfel sollen 50 konkrete Einzelmaßnahmen ausgearbeitet werden.

Zwar einigten sich die Gipfelteilnehmer auf Grundprinzipien für eine verbesserte Regulierung der Finanzmärkte. Gerade Länder wie die USA betonten jedoch immer wieder die Bedeutung freier Märkte. Sie seien der beste Weg zu Wohlstand rund um den Globus, sagte der scheidende US-Präsident George W. Bush.

Nach Einschätzung der Bundesregierung haben aber auch die Amerikaner ein elementares Interesse an einer stärkeren Regulierung. Wegen der gigantischen Defizite in Haushalt und Leistungsbilanz sowie des stark auf Kapitalanlagen basierenden US-Rentensystems seien sie auf funktionierende Finanzmärkte angewiesen.