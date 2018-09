Inhalt Seite 1 — Clement verlässt die SPD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement tritt nach 38 Jahren Mitgliedschaft aus der SPD aus. Der 68-Jährige informierte die Parteiführung am Dienstagmorgen über seine Entscheidung. Später wandte er sich mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit.

Clement reagiert auf den Tadel der Schiedskommission der Bundespartei wegen seiner SPD-kritischen Äußerungen im hessischen Landtagswahlkampf. Das Gremium hatte am Montag Clement eine Rüge erteilt, einen Parteiausschluss jedoch abgelehnt. Bereits am Montag hatte er die Entscheidung als "unangemessen und falsch" kritisiert.

In der heutigen Erklärung hieß es, die Schiedskommission meine, "die Wahrnehmung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit mit einer öffentlichen Rüge drangsalieren zu sollen". Sein Austritt habe aber auch damit zu tun, dass die SPD-Spitze keinen "klaren Trennungsstrich" zur Linkspartei ziehe, schrieb Clement an den SPD-Vorstand. Künftig werde er sich als "Sozialdemokrat ohne Parteibuch" an der politischen Diskussion beteiligen.