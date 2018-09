Die Meldung war dann doch eine Überraschung: Der frühere Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement tritt aus der SPD aus . Die Rüge, die die Bundesschiedskommission der SPD am Montag gegen ihn ausgesprochen hatte, wollte er nicht akzeptieren, auch wenn das Parteigericht den von der Vorinstanz ausgesprochenen Parteiausschluss – erwartungsgemäß – zurücknahm.

Nein, Clement wollte einen Freispruch erster Klasse, die Einstellung des Verfahrens. So hatte er noch vor der Sitzung der Kommission per Zeitungsinterview hinausposaunt – eine Provokation nicht nur für seine innerparteilichen Gegner, sondern auch für die Juristen in der Schiedskommission, die immerhin nach der Parteisatzung unabhängig zu entscheiden haben.

"Unangemessen und falsch" nannte Clement das Urteil am Dienstag folgerichtig und gab sein Parteibuch zurück. Die Parteispitze wurde von diesem Schritt offensichtlich genauso überrascht wie alle anderen Beteiligten. Sie hatte gehofft, den Konflikt zwischen Clement und Teilen der Basis mit der "vermittelnden Entscheidung" des Parteigerichts beilegen zu können.

Schließlich hatten mehrere Ortsvereine Clements Parteiausschluss gefordert, nachdem dieser kurz vor der hessischen Landtagswahl im Januar indirekt zur Nicht-Wahl der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti aufgerufen hatte. In der Vorinstanz hatte die nordrhein-westfälische Landesschiedskommission diesen Anträgen stattgegeben. Eine Rüge galt vielen in der SPD deshalb nun als tragfähiger Kompromiss. Doch über diese "Brücke", die Franz Müntefering für Wolfgang Clement gebaut hatte, mochte der nicht gehen.

Jetzt blieb dem Parteichef nichts anders übrig, als dessen Entscheidung "zur Kenntnis" zu nehmen und zu erklären, Platz wäre für Clement in der SPD gewesen, "aber nun wird es auch so gehen". Ehrliches Bedauern klänge anders. Aber vielleicht ahnt der SPD-Vorsitzende ja auch, dass dieser Austritt der Partei noch eine Menge Schwierigkeiten und Konflikte bescheren wird.

Wolfgang Clement geht also. Fast vier Jahrzehnte lang war der 68-jährige SPD-Mitglied, er war vier Jahre Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und drei Jahre Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. Er war einer der prägenden Sozialdemokraten der Ära Schröder und hat maßgeblich zur Umsetzung der Agenda 2010 beigetragen.