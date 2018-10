Inhalt Seite 1 — Jetzt Kanzler sein? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alle schauen auf Obama, die meisten erwartungsvoll und voll Hoffnung, hüben und drüben. Währenddessen rüstet sich das Lager der Geschlagenen für den Kampf um die eigene ideologische Zukunft. Die Alternative: Alte Gewissheiten oder neuer Versuch? Rückkehr mit der ominösen Sarah Palin als Galionsfigur zu den bibeltreuen Wurzeln der konservativen Erweckungsbewegung? Oder Aufbruch mit ideologisch weniger fixiertem Führungspersonal Richtung Mitte der Gesellschaft?

Die Auseinandersetzung findet in den USA im Moment vor allem unter den "üblichen Verdächtigen" statt, in Kolumnen, Fernsehdebatten und Radio-Talkshows, keine rationale Debatte, vielmehr eine Bühne für apokalyptische Szenarien vom Untergang der freien Gesellschaft im aufkommenden Obama-Sozialismus. Gleichgesinnte unter sich, draußen vor der Tür.

Europa, du hast es besser. Auch ohne Obama. Sehen wir einmal ab von den sogenannten "jungen Demokratien" im ehemaligen Osteuropa mit ihren speziellen Problemen und vom Sonderfall Italien in seiner prekären Situation zwischen gesellschaftlicher Überlebenskultur und staatlichem Moralverfall. Alles in allem sind die Verhältnisse auf dem alten Kontinent doch vergleichsweise entspannt. Jedenfalls im Moment.

Von den ideologischen Linksverschiebungen der Konservativen in Skandinavien und Großbritannien, die dort zu einem gewissen Getümmel in der Mitte führten, war neulich schon die Rede . Das Gedränge hält an. Doch inzwischen hat die globale Finanzkrise die Lage kurz mal ein bisschen aufgemischt. Der britische Premier Brown, knapp vor dem Desaster in der Wall Street im Urteil des amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek noch Teil der europäischen "lahmen Linken", hat sich als Krisenmanager zumindest optisch bewährt. Seine Umfragenwerte steigen, der Herausforderer David Cameron, als Oppositionschef zum Zuschauen verurteilt, kann sich im Moment nicht beweisen. Gegen die Senkung der Mehrwertsteuer zur Weihnachtszeit kann er trotz seiner Abwendung vom Neoliberalismus schwer protestieren.

Auch in Schweden ist die Sozialdemokratie als Opposition wieder auf einer Durstrecke, die bürgerliche Mitte-Rechts-Regierung mit dem uncharismatischen Chef Reinfeldt und dem umtriebigen Reformfinanzminister Borg stabilisiert sich in den Umfragen, wenn auch auf bescheidenem Niveau. Die oppositionellen Sozialdemokraten können nur kommentieren und lamentieren.

In Spanien bemüht sich die sozialistische Minderheitsregierung Zapatero mittlerweile sichtlich um aktives Krisenmanagement. Hilfe kam vom Nichtsozialisten Sarkozy. Der neue Freund Spaniens vermittelte der iberischen Wirtschaftsmacht angesichts der Krise die lang ersehnte Einladung zur Teilnahme an der Krisenkonferenz der sogenannten G-20, der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen, in Washington. Diese Tafelrunde, sagen sie in Madrid voll Stolz und nicht unberechtigt, sei ohnehin wichtiger als das jährliche elitäre G-8-Gipfelritual, an dem - historisch bedingt - aus Europa neben Großbritannien, Frankreich und Deutschland immer noch Italien teilnimmt, nicht aber Spanien, das dank seiner Lateinamerika-Verbindungen politisch wie ökonomisch eine größere Rolle spielt.