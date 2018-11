Nachdem Tausende Regierungsgegner ihre Proteste fortgesetzt und den Bangkoker Flughafen besetzt haben, kann der Flugverkehr in Thailands Hauptstadt nur noch eingeschränkt organisiert werden. So werden alle ankommenden Maschinen zwar noch abgewickelt, alle Abflüge dagegen sind gestoppt, sagte ein Flughafensprecher am Abend.

Schon während des Tages hatten Tausende die Zufahrtsstraßen zum Flughafen Suvarnabhumi blockiert. Sicherheitskräfte stellten sich ihnen entgegen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Demonstranten vom Flughafengelände und von der Startbahn fernzuhalten. Damit hat sich die innenpolitische Krise in Thailand weiter zugespitzt.

Die Regierungsgegner forderten Armeechef General Anupong Paojinda auf, sich der Opposition anzuschließen und sich gegen die Regierung zu stellen. Beobachter meinen, die PAD wolle eine Krisensituation im Land schaffen, die zu einem Militärputsch führt. Der Armeechef ließ jedoch erklären, ein Militärputsch komme nicht infrage. Es sei Aufgabe der Streitkräfte, politische Zusammenstöße und Anarchie zu verhindern.

Dennoch jubelte Oppositionsführer Chamlong Srimuang: "Wir haben gesiegt." Sein außerparlamentarisches Bündnis der oppositionellen Volksallianz für Demokratie (PAD) versucht seit Wochen, Ministerpräsident Somchai Wongsawat zum Rücktritt zu zwingen. Die PAD, die vor allem von königstreuen Unternehmern und Akademikern gestützt wird, wirft dem Regierungschef vor, nur eine Marionette seines Schwagers, des vor zwei Jahren gestürzten Premierministers Thaksin Shinawatra, zu sein. Seit August halten die Demonstranten Wongsawats Amtssitz besetzt.

Die Lage könnte erneut eskalieren: Der Ministerpräsident wird nach seiner Reise zum APEC-Gipfel in Peru am morgigen Mittwoch zurückerwartet.