Wo ist Angela?

John Peet ist Ressortleiter Europa der britischen Wirtschaftszeitschrift "Economist" und Autor des Leitartikels "Where’s Angela?" in deren neuer Ausgabe

Die globale Finanzkrise hat sich zu einer ernsthaften Wirtschaftskrise ausgeweitet, unter der mittlerweile nicht mehr nur die Vereinigten Staaten leiden, sondern auch ganz Europa. Während Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy (zugegebenermaßen der derzeitige Präsident der EU) und der britische Premier Gordon Brown mit Plänen zur Bewältigung der Krise aufwarten, ist von Angela Merkel so gut wie nichts zu hören.

Bis vor kurzem hat die deutsche Regierung noch argumentiert, die Krise würde allein die USA betreffen. Sie hat lange gebraucht, um auf die Probleme der deutschen Banken zu reagieren. Wochenlang widersetzte sie sich der Idee, Banken mit Staatsgeldern zu retten. Jetzt ist sie praktisch die einzige Regierung, die nichts von einem großen, weltweit koordinierten Konjunkturprogramm hält.

Ist Angela Merkels Passivität von Bedeutung? Ja, und zwar aus zwei Gründen: Erstens ist Deutschland dank seiner bewundernswerten Sparsamkeit in den vergangenen Jahren von allen großen Industrieländern am ehesten in der Lage, einen großen finanziellen Anstoß für die Konjunktur zu geben. Der Widerstand dagegen ist daher in doppeltem Sinne falsch. Und zweitens ist Angela Merkels Stimme äußerst wichtig, um den verrückteren Ideen eines hyperaktiven Nicolas Sarkozys etwas entgegenzusetzen, wie etwa die Abschaffung von freien Märkten, die Behinderung von Wettbewerb und die Gängelung der Europäischen Zentralbank.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die EU immer dann erfolgreich ist, wenn Deutschland Frankreichs staatszentrierte Instinkte etwas zügelt. Die EU braucht dringend eine Angela Merkel, die mehr von sich hören lässt.