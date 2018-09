Inhalt Seite 1 — Häuserkampf im Bundestag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vielleicht wird die Millionärsvilla am Starnberger See ja in die deutsche Gesetzgebungsgeschichte eingehen. Viel ist über sie in den letzten Wochen zwischen den Parteien und Politikern gestritten worden. Auch in der abschließenden Debatte über die Erbschaftssteuerreform spielte sie noch einmal eine wichtige Rolle. Der bayerische Abgeordnete Florian Pronold von der SPD verdächtigte den Koalitionspartner CSU, sich nur deshalb solange gegen die Reform gestemmt zu haben, weil sie die reichen Villenbesitzer dort, also ihre Klientel, beschützen wolle. Der CSU-Abgeordnete Albert Ruprecht hingegen hielt es dem Einsatz seiner Partei zugute, dass Witwen und Kinder im Erbfall – anders als angeblich von der SPD geplant – nicht auf dem Umweg über die Erbschaftssteuer aus ihren Häuschen und Anwesen vertrieben würden.

Die Erbschaftsteuer schürt Emotionen. In der Bevölkerung genauso wie unter den Parlamentariern. Lebhaft wie nur selten ging es deshalb am Donnerstag im Bundestag zu. Von "Lügen", "Desinformation" und "Unwahrheiten" war die Rede. Jede Menge Zwischenrufe gab es, Zwischenfragen und Kurzinterventionen. Über "Neid-Debatten" wurde geklagt, über "kalter Enteignung" oder die "Axt", die an den deutsche Mittelstand gelegt werde. Selbst die "Fundamente dieses Staates" sah der FPD-Abgeordnete Carl-Ludwig Thiele erschüttert. Auf der anderen Seite sprachen die Abgeordneten von Grünen und Linkspartei von einem "Kniefall vor den Reichen" und von einer "Koalition der Millionärsschützer",

Die Mehrheit der Großen Koalition stand jedoch. Obwohl es in den letzten Tagen noch viel Unmut in der CDU/CSU-Fraktion gegeben hatte, stimmten am Ende nur wenige Unions-Abgeordnete gegen das Gesetz. Jetzt muss am 5. Dezember auf einer Sondersitzung nur noch der Bundesrat zustimmen, damit die Neuregelung am 1. Januar in Kraft treten kann.

Doch die Debatten werden selbst dann nicht beendet sein. Der Kompromiss zwischen CDU, CSU und SPD ist ein heikler, mit dem beide Seiten unzufrieden sind. Die SPD wollte ursprünglich eine wesentlich höhere Erbschaftssteuer durchsetzen, die Union hingegen plädierte zumindest teilweise wie die FDP dafür, sie ganz abzuschaffen. Die CSU hatte zuletzt dafür geworben, die Erbschaftssteuer in die Hoheit der Länder zu geben, schließlich flössen auch deren Erlöse in die Länderkassen. Schon in Bundestagsdebatte kündigte der CDU-Politiker Otto Bernhardt deshalb an, seine Partei werde in der kommenden Legislaturperiode auf eine erneute Novellierung des Gesetzes drängen.

Jenseits aller Emotionen scheinen die Fakten jedoch klar: Durch die Erbschaftsteuerreform werden Unternehmenserben sowie die Kernfamilie künftig besser gestellt. So müssen zum Beispiel die Kinder eines Erblassers keine Steuer auf das Haus zahlen, wenn sie dieses anschließend mindestens zehn Jahre lang selbst nutzten. Erben von Unternehmen, die den Betrieb im Kern sieben beziehungsweise zehn Jahre fortführen, zahlen unter bestimmten Voraussetzungen nur noch eine geringe oder gar keine Steuer mehr. Darüber hinaus gibt es hohe Freibeträge. Vor allem Geschwister, Nichten und Neffen hingegen müssen künftig eine deutlich höhere Erbschaftssteuer entrichten.