ZEIT ONLINE: Frau Leutheusser, 65 Prozent der FDP-Anhänger sind laut einer Umfrage für die Onlinedurchsuchung. Sie auch?

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Ich bin gegen die heimliche Onlinedurchsuchung privater PCs. Das ist auch die überwältigende Mehrheitsmeinung der FDP-Mitglieder. Deswegen versuchen wir, dieses Instrument zu vermeiden, oder ihm wenigstens dort die Giftzähne zu ziehen, wo es ohne unser Zutun bereits eingeführt wurde.

ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie sich die Zustimmung Ihrer Anhänger zu diesem Instrument?

Leutheusser-Schnarrenberger: Ich kann das Ergebnis einer einzelnen Umfrage nicht nachvollziehen, denn wir bekommen eine Menge Zuschriften, in denen von uns gefordert wird, hart zu bleiben beim Umgang mit dem BKA-Gesetz und der Onlinedurchsuchung. Wir merken, dass dieses Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ich sehe keine Diskrepanz zwischen dem, was hier ankommt, und dem, was die Partei sagt.

ZEIT ONLINE: Sie haben im Koalitionsvertrag mit der CSU in Bayern vereinbart, den Datenschutz zu stärken und die Vorratsdatenspeicherung auszusetzen. Warum aber bleiben Onlinedurchsuchungen grundsätzlich der bayerischen Polizei erlaubt?

Leutheusser-Schnarrenberger: In Bayern hat die CSU mit ihrer absoluten Mehrheit vor der Sommerpause das Polizeiaufgabengesetz geändert. Wir haben dann im Koalitionsvertrag vereinbart, dass das heimliche Betreten von Wohnungen, um Vorkehrungen für die Onlinedurchsuchungen zu treffen, gestrichen wird. Wir haben weiter vereinbart, dass die automatisierte Aufzeichnung unterbleiben soll, und wir wollen, dass die Eilfallregelung abgeschafft wird, die in dem Gesetz vorgesehen ist.

ZEIT ONLINE: Das steht nicht in der Koalitionsvereinbarung.

Leutheusser-Schnarrenberger: Nein, aber in dem Anhang dazu.

ZEIT ONLINE: Der ist aber nicht öffentlich.

Leutheusser-Schnarrenberger: Nein. Aber ich gehe ganz selbstbewusst mit dem Thema um. Natürlich wäre es uns am liebsten gewesen, wir hätten die Onlinedurchsuchung ganz rausgestrichen. Das war in dieser Frage nicht zu machen. Daher war dann unser Ziel, wenigstens das Schlimmste zu verhindern. Das ändert nichts an unserer grundsätzlichen Haltung. Deswegen haben wir als Bundestagsfraktion das BKA-Gesetz auch abgelehnt und klargemacht, dass es im Bundesrat dafür keine Zustimmung aus Bayern geben kann. Und wir werden auch nicht gemeinsam den Vermittlungsausschuss anrufen, weil wir nicht sehen, dass es Änderungen gibt, die uns eine Zustimmung möglich machen.

ZEIT ONLINE: Sie sagen, dem Bundesgesetz können Sie nicht zustimmen. Gleichzeitig gibt es im bayerischen Polizeiaufgabengesetz Punkte, die sehr viel weiter gehen als das BKA-Gesetz und denen von ihnen auch nicht erkennbar widersprochen wurde. Zum Beispiel die automatische Kennzeichenerfassung, zum Beispiel die Erlaubnis, bei der Onlinedurchsuchung Dateien ändern zu dürfen. Ist das kein Konflikt für Sie?

Leutheusser-Schnarrenberger: In Bayern haben wir das Problem, dass es geltendes Recht ist. Da gibt es viele Gesetze, die uns nicht passen. Aber geltendes Recht per Koalitionsvertrag zu ändern, ist nur bedingt möglich. Daher ist das für mich kein Konflikt. An der grundsätzlichen Haltung der FDP gibt es keinen Zweifel. Auch nicht bei anderen Normen wie beispielsweise dem Versammlungsgesetz. Deswegen klagen wir auch gegen dieses Gesetz.

ZEIT ONLINE: Sie haben über den BKA-Gesetzentwurf vor einiger Zeit gesagt, dessen gesamte Konzeption müsse überarbeitet werden. Was heißt das? Welche Punkte sollten raus?