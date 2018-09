Nichts wird im neuen Jahr schwieriger für Barack Obama, als mit den gewaltigen Erwartungen umzugehen, die sich auf ihn richten. Es scheint, als werde am 20. Januar nicht ein neuer amerikanischer Präsident ins Amt eingeführt, sondern ein Heilsbringer, ein Sendbote des Messias, vielleicht der Messias höchstselbst. Mit jedem Tag steigen die Zustimmungswerte für den Neuen. Was er auch vorschlägt, es stößt auf Zustimmung. Ein Volk, ein Kontinent, ein Planet verharren in freudiger Erwartung.

Barack Obama selbst hat wenig dazu beigetragen, die Erwartungen zu dämpfen. Gelegentlich erweckt er den Eindruck, mit seinem Amtsantritt beginne die Geschichte von Neuem. Als er die Vorwahlen gewann, sagte er zum Beispiel: "Dies ist der Moment, an dem der Meeresspiegel nicht länger ansteigt und unser Planet zu heilen beginnt." Bescheidenheit geht anders.

Natürlich ist Barack Obama eine ungewöhnlich charismatische Persönlichkeit. Diese Gabe, kombiniert mit einem großen Wahlsieg, verleiht ihm erstaunliches politisches Kapital. Doch schon in Kürze wird er seine Macht nicht mehr allein aus seiner Persönlichkeit beziehen, sondern aus seinem Amt. Dann gilt, was er tut.

Was er tut, gilt der Wirtschaft. Obamas Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise wird seine Präsidentschaft definieren, von allem Anfang an. Gleich zu Beginn kann er alles verspielen – oder sich unsterblich machen.

Es ist die größte Krise seit der Großen Depression, in die dieser Präsident hineingeworfen wird. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 6,7 Prozent. Das mag für deutsche Ohren bescheiden klingen, ist aber in den Vereinigten Staaten so viel wie seit Jahren nicht mehr. Allein im November hat die Wirtschaft gut 550.000 Jobs vernichtet. Kommendes Jahr, so steht zu befürchten, wird die Arbeitslosigkeit zehn Prozent betragen. 2010 dürfte nicht viel besser werden.

Die Immobilienpreise könnten weiter fallen, vielleicht um weitere 15 Prozent; der Aktienmarkt hat seinen Grund offenbar noch nicht erreicht. Wann also werden die Amerikaner merken, dass es wieder bergauf geht? 2011? Oder vielleicht erst 2012? Das ist übrigens wieder ein Wahljahr. Werden die Amerikaner so lange Geduld mit Obama haben? Oder müssen die überschiessenden Erwartungen zwangsläufig in tiefer Enttäuschung münden?