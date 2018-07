Inhalt Seite 1 — Keine Behandlung für einen Papierlosen Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Bundesrepublik leben zwischen 500.000 und einer Millionen Menschen ohne Papiere. Sie sind der ständigen Angst ausgesetzt, dass sie entdeckt und wohlmöglich in ihr Heimatland abgeschoben werden. All diese Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten, haben keinen Zugang zu Bildung, Arbeit und medizinischer Regelversorgung. Besonders prekär wird es, wenn ein Papierloser schwer erkrankt. Dann drohen durch ungeklärte Kostenfragen und Behördengänge sowohl Lebensgefahr als auch Abschiebung.

Herr T. stammt aus Osteuropa und lebte ohne Aufenthaltsgenehmigung in Berlin. Als der Flüchtling am 24. November im evangelischen Königin Elisabeth Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg um eine Dialyse bat, verweigerten die Dienst habenden Ärzte und Schwestern ihm die lebensnotwendige Therapie. "Ohne das Engagement des Büros für medizinische Flüchtlingshilfe wäre der Mann in Lebensgefahr geraten und möglicherweise an Nierenversagen gestorben", sagte der Flüchtlingsrat am Montag in Berlin.

"Sowohl das Krankenhaus als auch die Ausländerbehörde haben den Tod des Mannes in Kauf genommen", so die Ärztin Jessica Groß vom Büro für medizinische Flüchtlingshilfe. Das Büro setzt sich seit über zehn Jahren dafür ein, die "völlig unzureichende medizinische Versorgung" von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland zu verbessern.

Manfred Lang, ärztlicher Direktor des Königin Elisabeth Krankenhauses, wies die Vorwürfe als "böswillige Unterstellung" zurück. Vor seiner Abweisung ist Herr T. im Krankenhaus mehrere Tage wegen Nierenversagen im Endstadium behandelt worden. "Auf den Kosten von 6.000 Euro sind wir natürlich sitzengeblieben, denn wer sollte die bei einem illegalen Menschen übernehmen", so Lang. Als Herr T. entlassen wurde, versprach man ihm drei Mal wöchentlich eine Dialyse, eine überlebensnotwendige Behandlung, um den Patienten vor einem Nierenversagen zu bewahren.

Seine erste Dialyse erhielt Herr T. planmäßig. Drei Tage später verweigerte man ihm die Therapie. Mit der Begründung: "Solange kein Okay von der Kostenstelle vorliegt, bekommt Herr T. hier keine Dialyse mehr." Was dem Flüchtling nun bevorstand, war ein bürokratischer Hürdenlauf und- ohne sicheres Wissen über seine Rechte- die Angst vor der Abschiebung. Der Flüchtlingsrat wirft dem Krankenhaus Untätigkeit vor. Es habe weder den Patienten sozialrechtlich beraten noch das Sozialamt kontaktiert, das zur Kostenübernahme verpflichtet ist.

In dieser Situation auf sich allein gestellt wandte sich Herr T. an das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe. Eine Mitarbeiterin begleitete den schwer kranken Flüchtling zur Ausländerbehörde, um einen Aufenthaltsstatus zu beantragen. Der ist nämlich nötig, damit das Sozialamt die Behandlungskosten übernimmt. Hierzu musste zunächst seine Identität geklärt werden, da Herr T. früher schon einmal unter anderem Namen nach Deutschland eingereist war. Es würde zwei Wochen dauern bis eine Duldung ausgefertigt werden könne, so die Auskunft der Ausländerbehörde. Zwei Wochen ohne Dialyse. "Dieser Fall zeigt die Ignoranz der Ausländerbehörde gegenüber Menschen in Not", so Jessica Groß.