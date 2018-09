Gegen das Blutvergießen im Gaza-Streifen demonstrierten am vergangenen Wochenende in Madrid 50.000, in Paris 30.000, in London 20.000 und selbst in Duisburg 10.000 Kriegsgegner. In Tel Aviv waren es dagegen gerade mal ein paar Tausend. Das einst mächtige israelische Anti-Kriegslager, das zu Zeiten des Libanon-Kriegs der achtziger Jahre Hunderttausende auf die Straße brachte, scheint nur mehr noch ein Schatten seiner selbst zu sein.

So stellt es sich zumindest nach den ersten zwei Wochen dieses neuen israelischen Waffengangs dar. Uri Avnery, einer der Vorkämpfer der israelischen Friedensbewegung und des Dialogs mit den Palästinensern, wehrt sich jedoch gegen eine vorschnelle Bewertung. "Es ist immer leichter, im Ausland zu demonstrieren, als in dem Land, in dem der Krieg stattfindet", sagt der 85-Jährige. "Und wir stehen erst am Anfang. Wenn die israelische Armee in die Städte einfällt und es auch bei uns Tote gibt, wird sich die Stimmung ändern."

Avnery ist Mitbegründer der Friedensbewegung Gusch Schalom , die nicht nur einen unverzüglichen Waffenstillstand fordert, sondern auch einen Dialog mit der radikalislamischen Hamas, die den Gaza-Streifen mit eiserner Hand kontrolliert. Dass diese seit Jahren Wohngebiete im Süden Israels mit Eigenbauraketen vom Typ Kassam beschießt, rechtfertigt in den Augen einer überwältigenden Mehrheit der Israelis den gegenwärtigen Kriegszug.

Avnerys Argument, dass der Raketenbeschuss seinerseits eine Folge der wirtschaftlich zerstörerischen Blockade des Gaza-Streifens durch Israel sei, dringt kaum durch. Neun von zehn Israelis sehen laut Umfragen die Militäroperation in Gaza in vollem Umfang gerechtfertigt, zumal auch die israelische Regierung die deutliche Reduzierung der Raketenschlagskapazität vonHamas als oberstes Kriegsziel definiert hat.

"Es ist eine sehr komplexe Situation", sagt der Soziologieprofessor Dan Jacobson, der an der Universität Tel Aviv lehrt und sich in der Friedensorganisation Peace Now engagiert. "Es ist sehr leicht, nach der vollständigen Zerstörung von Hamas zu rufen, so wie es sehr leicht ist, in Hamas eine Art Wiedergängerin von Mutter Theresa zu sehen."

Jacobson plädiert für Differenzierung, was die Mobilisierung unter simplen Parolen nicht gerade erleichtert. "Nach Wochen und Monaten des Beschusses sahen auch wir die ersten Schläge gegen Hamas-Ziele als gerechtfertigt", sagt er. "Die Frage ist, wie lange und wie intensiv die Kampagne weitergehen soll. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht Umstände schaffen, die die Aussichten auf einen Friedensprozess verbauen." Die Initiative der arabischen Staaten aus dem Jahr 2002, die einen dauerhaften Frieden im Austausch für eine Rückgabe des von Israel seit 1967 besetzten Landes vorsieht, biete immer noch die beste Richtschnur für ein Vorankommen dieses Prozesses.

Peace Now und die oppositionelle linksliberale Meretz-Partei sind inzwischen ähnlich wie Gusch Schalom für eine Waffenruhe. Seit Beginn der israelischen Offensive am 27. Dezember sind nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 900 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Dass der Druck von der Straße eine Waffenruhe erzwingen wird, scheint wenig wahrscheinlich. Die israelische Führung entscheidet, wie sich bisher zeigte, aufgrund ihrer eigenen Kalküle und Notwendigkeiten.