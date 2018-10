Die Politikerin habe sich bereiterklärt, am 7. Juni bei der Europawahl zu kandidieren, berichtete die Pariser Tageszeitung Le Figaro am Freitag. Sie habe sich damit abgefunden, den Ministerposten in den kommenden Monaten aufzugeben. Ihre Kandidatur bei der Europawahl solle an diesem Samstag bei einem Parteitag der Regierungspartei UMP von Präsident Nicolas Sarkozy verkündet werden, so das regierungsnahe Blatt.

Dati hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, weil sie bereits fünf Tage nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder an einer Kabinettssitzung teilnahm.

Politische Kritik hatte die 43-Jährige wegen ihres autoritären Führungsstils und ihrer umstrittenen Justizreform einstecken müssen.