Jüngst fand in Mannheim die jährliche Vollversammlung der Fondsbranche statt. Eine gute Gelegenheit, sich ein ungetrübtes Bild ihres Seelenzustands zu machen. Rosig strahlt es – wie zu erwarten – nicht gerade.

Wohl nicht von ungefähr war der Höhepunkt des Treffens ein Auftritt von Dieter Bohlen. Statt dröge Informationen zu neuen Produkten, stabilitätssichernden Strategien oder einen Marktausblick gab es Showeffekt. Da stellt sich der Erfolg quasi automatisch ein.

Das war denn auch das inoffizielle Motto dieses Kongresses: Wie sehe ich trotz der Krise gut aus. 40 Prozent weniger Mittel, der Absatz der Investmentfonds geht zurück, das Vertrauen der Kunden ist dahin. Juckt alles nicht, Hauptsache der Schein stimmt.

In den vergangenen Jahren ist der Fondskongress immer größer geworden, inzwischen sind dort mehr als 200 Stände von Fondsgesellschaften, Vertriebsorganisationen und Abwicklern zu finden. Doch wer genau hinschaute, stellte fest, dass diesmal etwas weniger Lack aufgetragen wurde. Die Werbegeschenke fielen kleiner aus, und die Stände waren mit weniger Leuten besetzt. Geld ist offensichtlich knapper.

Gleichzeitig war das Gedränge jedoch noch größer als in den Vorjahren. Das wiederum ist nicht erstaunlich. In Zeiten, in denen die Kurse einfach nur nach oben laufen, ist es besonders schwierig, als Berater Geschäfte zu machen. Denn jeder Anleger vertraut darauf, dass er schon selbst weiß, wie es an den Märkten zugeht. Blind kaufen und abwarten, lautet da die Devise.

Doch in den vergangenen Monaten haben viele Anlageberater durch ihr hektisches und zu frühes Einsteigen in den Markt viele Kundengelder verloren – und damit auch viel Vertrauen. Zeit, wieder miteinander zu reden, um neue Tricks und Kniffe abzuholen.

Dabei allerdings ging es dann ebenfalls erst einmal um die Show. "2008 war ein schwieriges Jahr, aber 2009 hole ich einen Großteil wieder zurück", solche Sprüche waren oft zu hören.