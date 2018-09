Ende März wird die Jahresbilanz 2008 der Hypo Real Estate (HRE) veröffentlicht. Bis dahin will die Bundesregierung eine Lösung für den staatlich subventionierten Münchner Immobilienfinanzierer finden. Derzeit bestehe kein brennender Zeitdruck, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Relevant sei aber der Termin am 27. März.

Zurzeit würden alle Möglichkeiten geprüft, die das Institut vor einer Insolvenz bewahren könnten, als letztes Mittel auch eine Verstaatlichung. Eine Entscheidung darüber sei aber innerhalb der Bundesregierung noch nicht getroffen, sagte Vize-Regierungssprecher Thomas Steg. Auch in den kommenden Tagen werde es noch keine Festlegungen geben.

Die von der Finanzkrise hart getroffene HRE wird bereits mit Bürgschaften und Kreditlinien von über 90 Milliarden Euro gestützt, der größte Teil davon sind Steuergelder. Die Bank ist nach einer dramatischen Talfahrt der Aktie an der Börse derzeit nur noch 270 Millionen Euro wert.

Steg sagte, alle Entscheidungen der Regierung würden sich daran orientieren, was am günstigsten für die Steuerzahler und was für das gesamte Bankensystem am besten sei. "Wir müssen eine massive Belastung der Steuerzahler in nicht hinnehmbarer Höhe verhindern." Das Finanzministerium von Minister Peer Steinbrück beabsichtige keine Enteignung, es prüfe aber alle Möglichkeiten: "Zu den Handlungsoptionen kann - als Ultima Ratio - auch eine Enteignung gehören."

Steg sprach von einer schwierigen Diskussion innerhalb der Regierung: "Das ist ja keine Petitesse." Vor allem in der Union regt sich massiver Widerstand gegen einen Eingriff in die Eigentümerrechte der Altaktionäre. Mit rund 25 Prozent ist der US-Investor J. C. Flowers größter Anteilseigner der Bank. Nach Angaben aus der Koalition soll mit ihm erneut über einen Verkauf seiner Aktien an den Staat verhandelt werden.

Steg dementierte Meldungen, nach denen bereits an diesem Mittwoch im Bundeskabinett eine Entscheidung anstehe, welchen Weg die Regierung zur Rettung der HRE künftig beschreiten will.