Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprach sich Angela Merkel am Freitag für die weltweite Einführung der in Deutschland entwickelten sozialen Marktwirtschaft aus. Diese könne nach Überwindung der derzeitigen Wirtschaftskrise zu international verbindlichen Regeln führen, die dann – wie beim Sicherheitsrat der UN – ein "Weltwirtschaftsrat" kontrolliere. "Wir haben keine globale Architektur, die ausreichend funktioniert", sagte die Kanzlerin unter Hinweis auf das gefährliche Ausufern der Finanzmärkte. "Alle Prinzipien müssen verbindlich festgelegt werden." Vielleicht könne dies schon beim Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) im April in London geschehen.

Zugleich forderte sie die EU-Partnerländer dazu auf, in der Krise die europäischen Stabilitätskriterien für die Staatsverschuldung nicht außer Acht zu lassen. Ohne die bestehenden Schuldengrenzen würde die Akzeptanz des Euro leiden, sagte Merkel. Die Politik müsse dafür sorgen, dass wieder Vertrauen in das Finanzsystem zurückkehre.

In Deutschland seien Nachbesserungen am bisherigen Banken-Rettungsschirm notwendig, betonte Merkel weiter. Das deutsche Rettungspaket für die Banken müsse weiterentwickelt werden.

Merkel kritisierte die Tendenz, auf die derzeitige Krise mit protektionistischen Maßnahmen zu reagieren. Sie sehe es mit gewissem Misstrauen, wenn die USA jetzt Subventionen in ihre Automobilindustrie steckten, sagte die Kanzlerin. Dies dürfe nicht lange andauern. Maßnahmen zum Schutz nationaler Interessen seien nicht die richtige Antwort auf die Krise.