ZEIT ONLINE : Frau Henzler, Was halten Sie vom Vorstoß der Bundesbildungsministerin, Führungskräfte als Aushilfslehrer einzusetzen?

Dorothea Henzler : Grundsätzlich begrüße ich es, wenn Führungskräfte aus der Wirtschaft in die Schulen gehen und sich dafür öffnen. Schüler können daraus lernen. Solch eine Maßnahme wäre eine Bereicherung für die Schulen, kann aber regulären Unterricht nicht ersetzen.

ZEIT ONLINE : Protestieren die Lehrer zu Recht gegen den Vorschlag von Frau Schavan?

Henzler : Ja. Denn dadurch entsteht wieder der Eindruck, dass jeder den Lehrerberuf ausüben könnte. Der Beruf verlangt aber nicht nur Fachwissen, sondern auch pädagogisches und didaktisches Wissen. Dieses muss man neben dem Fachwissen zusätzlich erwerben. Ich kann daher verstehen, dass die Lehrer sich düpiert fühlen.

ZEIT ONLINE : Der Lehrerberuf ist für viele junge Menschen offenbar wenig attraktiv. Woran liegt das?

Henzler : Am schlechten Image trägt der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder große Mitschuld, als er sagte, Lehrer seien faule Säcke. Wenn man so über den Lehrerberuf redet, muss man sich nicht wundern, wenn sich nicht die Besten dafür interessieren. Ich halte den Beruf für einen mit der größten Verantwortung, denn Lehrer bilden Kinder heran, unsere zukünftigen Generationen. Die Pädagogen brauchen mehr Anerkennung.

ZEIT ONLINE : Wie könnte das gelingen?

Henzler : Eine Möglichkeit wäre es, eine Imagekampagne zu starten.

ZEIT ONLINE : Planen Sie so etwas?

Henzler : Wir müssen in der Kultusministerkonferenz darüber sprechen, ob die Länder weiterhin versuchen, sich gegenseitig die Pädagogen abzuwerben oder ob wir nicht gemeinsam an einer bundesweiten Kampagne arbeiten wollen. Die Situation ist in allen Bundesländern so virulent, dass wir uns nicht gegenseitig die jungen Lehrer abwerben sollten.