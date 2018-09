Inhalt Seite 1 — Urteil gegen Staatsanwälte und Polizei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Prozess um den Mord an der Journalistin Anna Politkowskaja endete mit einem Debakel für die russischen Ermittlungsbehörden. Das Geschworenengericht sprach alle drei der Mittäterschaft Angeklagten frei. Die Staatsanwaltschaft war unfähig, den Auftraggeber des Mordes zu benennen und den Todesschützen vor Gericht zu bringen. Nicht einmal ihre Ermittlungsergebnisse gegen die vermeintlichen Helfershelfer hielten der prozessualen Überprüfung stand.

In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwältin verkündet, in Prozessen gegen Auftragsmörder gebe es keine "zufälligen Statisten". Die Geschworenen waren anderer Ansicht und verneinten in zweistündiger Beratung die Frage nach der bewiesenen Schuld der Angeklagten.

Das Urteil kommt nicht völlig überraschend, da die staatsanwaltschaftliche Beweisführung Widersprüche aufwarf und zuweilen mehr Fragen als Antworten bot. Zum Schluss des Prozesses änderte sich sogar noch schnell die Version der Ankläger, wer mit der Tat beauftragt worden sei. Der schwache Auftritt der Staatsanwälte erklärt im Nachhinein, warum sie anfangs den Ausschluss der Öffentlichkeit betrieben. "Wahrscheinlich fürchteten die Ankläger den Druck der Presse und der Öffentlichkeit", sagt der frühere Moskauer Richter Alexander Melikow. "Es ist eine Sache, wenn die Anwälte etwas den Journalisten erzählen, aber eine ganz andere, wenn die Presse es selbst im Saal hört."

Den Ausschluss der Öffentlichkeit nennt die Anwältin der Kinder Politkowskajas, Anna Stawizkaja, bedauernd "eine ständige Praxis" gerade in aufsehenerregenden Prozessen. "Aber diesmal ist es nicht gelungen", sagt sie, "weil sich alle einmischten und darüber aufregten – die Verteidigung, die Öffentlichkeit, die Medien."

Die Kinder Politkowskajas zeigten sich wie die Redakteure der Zeitung Nowaja Gaseta , die eine eigene Untersuchung des Mordes durchführten, sicher, dass die Angeklagten mit dem Mord zu tun haben. "Diejenigen, die heute vor Gericht stehen", sagte Ilja Politkowskij in einem Interview der ZEIT im Dezember, "gehören einer in aller Eile zusammengesetzten Mörderbande an." Sie begrüßen dennoch den Freispruch aus Respekt vor den Geschworenen.