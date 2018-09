Die Wirtschaftskrise hat dem legendären US- Investor Warren Buffett das bisher schlechteste Jahr beschert. Der Wert der Beteiligungen pro Aktie seiner Holding Berkshire Hathaway fiel im vergangenen Jahr um 9,6 Prozent, berichtete Buffett in einem Brief an die Aktionäre am Samstag. Es ist erst der zweite Rückgang seit mehr als 40 Jahren. Der Jahresgewinn fiel auf 4,99 Milliarden Dollar von 13,21 Milliarden 2007.

Der 78-jährige genießt einen legendären Ruf, weil er in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder ein Gespür für gute Investitionen bewies. Für das laufende Jahr sieht er aber keine Möglichkeit, vorherzusagen, ob der Aktienmarkt nach oben oder unten gehen werde.

In dem Jahresrückblick gab er Fehler zu – er habe "einige Dummheiten gemacht". So habe er völlig falsch gelegen, was die Entwicklung der Ölpreise angeht, die von einem Rekordhoch bei 150 Dollar ja Barrel (159 Liter) Mitte 2008 auf derzeit etwa 40 Dollar einbrachen.

Die Folge der Fehleinschätzung war der Ausbau der Beteiligung an dem Ölkonzern ConocoPhillips – auch noch nahe der Ölpreishochs, als die Aktie besonders teuer war. Seitdem ist sie drastisch gefallen.



Wenig Glück brachte Buffett auch die Investition von 244 Millionen Dollar in zwei irische Banken, die in dem Moment "billig wirkten". Zum Jahresende musste Berkshire Hathaway die Beteiligung auf den Marktwert von nur noch 27 Millionen Dollar abschreiben.

Auch mit der Finanzspritze von insgesamt 14,5 Milliarden Dollar für den Mischkonzern General Electric und Goldman Sachs ging Buffett hart ins Gericht. Er habe dafür unter anderem Anteile an den Konsumgüter-Herstellern Procter & Gamble und Johnson & Johnson verkauft, "die ich lieber behalten hätte", räumte Buffett ein.



Im vierten Quartal schmolz der Gewinn der Holding auf noch 117 Millionen Dollar zusammen – verglichen mit 2,9 Milliarden Dollar Ende 2007. Buffetts Holding gibt als wichtigsten Indikator aber den Buchwert der Investitionen pro Aktie an. Dieser Wert war zuvor nur einmal gesunken – um 6,2 Prozent im Jahr 2001, nachdem die Aktienkurse im Gefolge der Terroranschläge von 11. September eingebrochen waren.