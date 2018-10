20:20 Moin moin aus St. Pauli. Glotze ist an, Beckmann mit grauem Bartschatten. Rückspiel in Stuttgart, und wir sind mit dem Live-Blog am Start. Zum Update immer schön F5 oder Reload drücken.

20:23 Mehmet Scholl steht neben Nikolai Walujew im Studio. Ich möchte ihm eine Schultüte in die Hand drücken.

20:26 Die Stuttgarter folgen tatsächlich Jens Lehmanns Version, dass er Ordnung auf dem Platz schaffen wollte, als er am vorigen Samstag Salihovics Schuh wegwarf. Oder übersehe ich das Augenzwinkern bei Horst Heldt und Sami Khedira? #Kadavergehorsam

20:33 Bin gespannt, wie sehr Mario Gomez heute wieder seine Mitspieler überragen wird. Lies den Bericht vom Hinspiel.

20:40 1:2-Rückstand für den VfB, eigentlich ein gutes Hinspielergebnis für die Heimmannschaft. Doch Zenit kann saugut kontern. Und der VfB kann sich saugut Konter einfangen.

HSV mit 1:0 gegen Nijmegen weiter, Wolfsburg nach 1:3 gegen Paris ausgeschieden.

8' Déja-vus aus dem Hinspiel: Fouls, Grätschen, Gesten, Lehmann räumt in seinem Fünfer auf - diesmal keine Sportutensilien, sondern Gegenspieler. Und das alles auf einer Wiese.

16' St. Peterburgs Spieler sind den Stuttgarter Stürmern bislang immer einen Gedanken voraus. Nur wenn Gomez sich ihnen nähert, steigt ihr Puls, und sie schwitzen kalt.

22' Davidd79, wir haben es doch hier mit dem Titelverteidiger zu tun. Daher passts doch. Aber vielleicht hätten wir stattdessen wirklich besser Ohrenschützer oder einen verwaisten Fußballschuh nehmen können. #User-Kommentar #Lehmanns Ordnungsfimmel

21:12 Milan geht gegen Werder 1:0 durch Pirlo in Führung, der dem deutschen Fußball wohl gerne Schaden zufügt. Suche vergeblich einen Live-Stream, der bei mir einwandfrei läuft. Einen legalen natürlich. Ich will nicht die Existenz von Fußballprofis gefährden.

34' Erste Chance für Stuttgart: Cacau streift Krizanac ab und schickt den Ball auf eine achtzehn Meter lange Reise an den Pfosten.

37' Soeben linst der Ball auch mal am Stuttgarter Tor vorbei, ist aber nicht bereit, sich von einem Russen in Beschlag nehmen zu lassen.

42' Tor für St. Petersburg Semshov 0:1 Nun hat der Ball seine Zickigkeit abgelegt. Aber er ist auch von Danny gut bezirzt worden. Genauer kann man nicht flanken, Semshov musste nur noch reinlaufen.

45+2' Simak fleht um seine Auswechslung in der Halbzeit. Zweiter Freistoß zum Gegner.

Halbzeit 0:1 Nach so einer Halbzeit muss man nicht zurückliegen, VfB. Spiel mit wenigen Torchancen. Und die Flanke vor dem 0:1 hätten Osorio und Boulahrouz verhindern können, denn Danny war bereits gestellt. Aber sie haben schlecht gedoppelt. Außerdem war der Torschütze unbewacht. Stuttgarter Mittelfeld scheint mir heute etwas schwachbrüstig, Stürmer Gomez und Cacau hingegen in Laune. Danny ist wieder stark, auch Zyryanov wirkt autoritär. Hoffen auf Gomez!

Bremen liegt in Mailand zur Halbzeit 0:2 hinten - völlig unverdient es in den einschlägigen Online-Kanälen heißt. Auch kursieren Vorhaltungen gegen den Schiedsrichter. Parteilichkeit in Italien? Kann ich mir nicht vorstellen.

50' Die Stuttgarter haben, so wies aussieht, in den vergangenen Tagen mit Christian Ziege Flanken geübt.

55' Stuttgarts Schwachstelle ist ausgemacht: Osorio, der rechte Verteidiger. Danny lässt ihn mal für mal stehen. Gomez kriegt zu wenige Bälle. Endlich gehen Simak und Hilbert., Elson und Gebhart. kommen. Jetzt Sturmlauf?

67' Die Stuttgarter sehen so aus, als wollten sie Fort Knox mit einem Dietrich knacken. Kein Direktspiel, kein gelungenes Dribbling, durch Zenits Torraum weht Tumbleweed, Keeper Malafeev bekommt gleich Besuch vom Sandmann.

Bremen hat auf 1:2 verkürzt: Pizarro.

Werder gleicht aus! 2:2, damit wäre es eine Runde weiter. Das deutsche Fernsehen überträgt das falsche Spiel.

80' Oder doch nicht? Tor für Stuttgart Timo Gebhart 1:1 Damit war wahrhaft nicht zu rechnen. Der eingewechselte Jüngling Gebhart dringt schräg in den Strafraum direkt Richtung Tor und haut ihn mit seinem schwachen Linken rein. Hat Stuttgart den Alles-auf-eine-Karte-Modus drauf? In der 78' hatte Elson den Außenpfosten touchiert.

86' Tor für St. Petersburg Fayzulin 1:2 Lehmanns Ordnungsübereifer nimmt Stuttgart die letzte Hoffnung. In einer schwierigen Situation verlässt er seine Gefechtsstation, das Tor, und ermöglicht den Russen den entscheidenden Schlag.

Werder hats geschafft: 2:2 nach 0:2-Rückstand. Ist Milan satt? Sich zu schade für den Uefa-Cup?

Endstand VfB-Zenit 1:2 Ein arg blasser VfB, der vielleicht vier Torchancen hatte. Das Stuttgarter Mittelfeld war zu schwach für Zenit, die rechte Abwehrseite die Achillesferse. Der Sturm wartete vergebens auf Zuarbeit. Letztes Europacup-Spiel für Gomez in Stuttgart, der sich zwar danach selbstkritisch gibt, aber während des Spiels ein paar mal abgewunken hat? Oder waren dass Kusshände? Doch möglicherweise ist der VfB gegen einen Kandidaten für den Titel ausgeschieden.

Trainer Babbel gibt Simak Mitschuld am ersten Gegentor, der die Gefahr "unterschätzt" habe und den Torschützen laufen lassen. "Auf diesem Level wird das bestraft." Eintrag ins Klassenbuch.