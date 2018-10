In Abwesenheit wurde der Thüringer Ministerpräsident Dieter Althaus zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im August gewählt. Bei der Delegiertenversammlung in Waltershausen bei Eisenach erhielt er 94,6 Prozent der Stimmen und wurde darüber telefonisch informiert. Er antwortete mit einer SMS, in der er seine Wahl als "Anspruch und Verpflichtung" bezeichnete. Die Solidarität, die er von so vielen erhalten habe, sei "keine Einbahnstraße". Noch vor der Sommerpause werde er in die Landespolitik zurückkehren und sich gemeinsam mit seiner Partei dafür einsetzen, ein rot-rotes Bündnis zu verhindern.

"Ich wurde getragen von einer Welle der Anteilnahme. Das hat mich tief berührt und mir Mut gemacht", heißt es in einer schriftlichen Erklärung, die Althaus' Stellvertreterin Birgit Diezel verlas . Dieser Zuspruch, aber auch seine Genesungsfortschritte würden ihn nun besonders dazu verpflichten, "nicht aufzugeben".

"Ich danke meiner Partei, ich danke Euch, dass Ihr in den letzten Wochen so solidarisch zu mir und zueinandergestanden habt", schreibt Althaus weiter. Geholfen hätten ihm die Liebe seiner Familie, der große Rückhalt in der Bevölkerung, im Freundeskreis und in seiner Partei. Dafür wolle er sich bedanken.

Die vergangenen Wochen seien sowohl physisch als auch psychisch die schwersten seines Lebens gewesen. "Nach diesem tiefen Einschnitt sehe ich mein Leben in einem anderen Licht. Dieses Ereignis wird mich für immer begleiten." Die Erinnerung an den Unfall sei noch immer nicht zurückgekehrt. "Alles würde ich darum geben, das tragische Unglück ungeschehen zu machen". Seine Gedanken und Gebete seien bei der Familie des Opfers.

Die Erklärung schließt mit den Worten: "Ich weiß, dass ich mich auf Euch verlassen kann. Ihr sollt wissen, dass Ihr Euch auch auf mich verlassen könnt. Noch vor der Sommerpause werde ich meine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen können!"

Althaus war am Neujahrstag verunglückt und wird zurzeit wegen eines Schädel-Hirn-Traumas noch in einer Reha-Klinik am Bodensee behandelt. Bei dem Unglück starb eine Frau, weshalb der Ministerpräsident wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 33.000 Euro verurteilt worden war. Er ist damit vorbestraft, erhält jedoch keinen Eintrag in sein Führungszeugnis.