Im Ringen um die Zukunft des Autobauers Opel sieht Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg Bewegung beim Mutterkonzern. "Es hat ein klares Entgegenkommen von GM gegeben", sagte der CSU-Politiker am Montagabend in Washington nach einem Gespräch mit General-Motors-Chef Rick Wagoner und GM-Vize Frederick Henderson. Der Konzern sei bereit, mit der Bundesregierung bei der Rettung des Konzerns zusammenzuarbeiten.

Beide Seiten hätten sich auf ein Vorgehen nach Vorlage eines akzeptablen Sanierungskonzeptes verständigt. Eine abschließende Beurteilung dessen sei frühestens Ende des Monats möglich. Bis dahin will die US-Regierung über das Schicksal von GM und dem kleineren Konkurrenten Chrysler entscheiden.

GM wolle sich bei zentralen Punkten auf Kompromisse mit der Regierung einlassen, sagte Guttenberg. So sei der Konzern bereit, künftig nur eine Minderheit an Opel zu halten. Auch bei den Patenten, die an die US-Regierung verpfändet seien, wolle man Opel helfen. Gleiches gelte für verpfändete Anteile an der angeschlagenen GM. Die Opel-Mutter hat neben wichtigen Patenten 8,8 Prozent von Opel an die US-Regierung verpfändet, um Staatshilfe zu erhalten, sagten Wagoner und Henderson.

GM hatte ursprünglich verlangt, das Deutschland Opel zunächst Staatshilfe zahlt, bevor man über eine mögliche Herauslösung Opels aus dem Mutterkonzern spreche. Deutschland lehnte dies ab und verlangte eigene Anstrengungen des Konzerns. Seit November wartet das Bundeswirtschaftsministerium auf Antworten aus den USA – doch bislang hielten die Amerikaner die Deutschen hin.

GM Europa hatte im Februar der Bundesregierung ein Sanierungskonzept für Opel vorgelegt, das die Bundesregierung jedoch eher enttäuschte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) organisierte ein Spitzentreffen im Kanzleramt, um die Manager zum Nachbessern zu bewegen.

Für die Rettung von Opel in Europa will das Management rund 3,3 Milliarden Euro staatliche Bürgschaften, um Kredite abzusichern. Zudem sollen die Kosten um 1,2 Milliarden Euro sinken. Deutschland mit vier großen Opel-Werken und etwa 26.000 Beschäftigten soll den größten Anteil dazu beitragen. Opel hat aber auch Standorte in Belgien, Polen, Großbritannien und Österreich.