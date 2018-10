Die Schüler der Albertville-Realschule sollen sich in Gemeinde- und Sporthallen der näheren Umgebung zum Unterricht treffen, der von Psychologen begleitet wird. Die Teilnahme bleibt jedoch freiwillig. Das Schulhaus bleibt vorerst geschlossen.

Der 17-jährige Tim K., ein ehemaliger Schüler der Albertville-Schule, hatte am vergangenen Mittwoch im Schulgebäude und auf der Flucht 15 Menschen erschossen, bevor er sich selbst tötete . Das Motiv für seine Tat ist immer noch unklar. Anhaltspunkte für die Suche danach könnten Killerspiele und Gewaltpornos liefern, die Ermittler auf dem heimischen PC des Todesschützen gefunden haben. Solche Darstellungen standen auch nach früheren Amokläufen, etwa in Emsdetten und Erfurt, im Mittelpunkt der Debatte um die möglichen Gründe für die Tat. Ihre Rolle ist jedoch umstritten.

Unterdessen debattieren Politiker weiter über die Konsequenzen, die aus dem Amoklauf zu ziehen seien . Während sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für schärfere Kontrollen von Waffenbesitzern starkmachte, nannte die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Claudia Roth, diesen Vorschlag unzureichend. "In Deutschland befinden sich rund sieben Millionen gefährliche Schusswaffen legal in privater Hand. Bei dieser Zahl kann die Forderung nach Winnenden nur lauten: Abrüstung und Entwaffnung!", sagte sie in der Fernsehsendung MDR aktuell . Die Politik müsse ein Zeichen setzen zum Schutz der Kinder und gegen die Interessen der Waffenlobby.

Einem Zeitungsbericht zufolge hat der Amokläufer nicht regelmäßig im Schützenverein seines Vaters trainiert. "Der Jugendliche hat nur ein Mal im Oktober 2008 auf der Pistolenschießbahn im Beisein des Vaters mit dessen Neun-Millimeter-Pistole geschossen", sagte Detlef Lindacher, Vorstandsvorsitzender des Schützenvereins SSV Leutenbach, den Stuttgarter Nachrichten . Drei Wochen vor der Bluttat wollen Zeugen den 17-Jährigen dann mit einer großkalibrigen Waffe auf der Schießbahn gesehen haben. Der entsprechende Eintrag im Schießbuch fehle aber.

Die vermeintliche Ankündigung des Blutbads im Netz sorgt weiter für Wirbel. Die Betreiber der betroffenen Internetseite krautchan.net sprachen von einer Fälschung und vermuteten den Urheber in Düsseldorf. Ob er tatsächlich dafür verantwortlich ist, muss die Kontrolle der IP-Adresse des Computers ergeben.

Streit zwischen Ermittlern und Eltern gibt es darüber, ob Tim K. psychotherapeutisch behandelt wurde . Das könnte Einfluss auf mögliche strafrechtliche Ermittlungen gegen den Vater des Amokläufers haben. Der Sohn des Sportschützen hatte die Bluttat mit einer Beretta begangen, die im Schlafzimmer der Eltern statt im Waffenschrank lag.