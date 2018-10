Inhalt Seite 1 — Opposition plant Parlamentsuntersuchung zu HRE-Staatshilfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einen entsprechenden Antrag beschloss die FDP- Bundestagsfraktion am Dienstag einstimmig bei einer Enthaltung. Die Linkspartei hatte einem solchen Ausschuss bereits zugestimmt.

Die Grünen-Fraktion beschloss zeitgleich, mit Linkspartei und FDP über die Einsetzung des Gremiums zu verhandeln. "Das beinhaltet im Grundsatz, dass man einen will", sagte der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick.

Die für den Finanzsektor in Deutschland wichtige Hypo Real Estate (HRE) hält der Bund nur dank staatlicher Garantien von 87 Milliarden Euro am Leben. Weitere 15 Milliarden Euro kommen aus dem privaten Finanzsektor.

Die HRE benötigt dringend bis zu 10 Milliarden Euro frisches Geld. Der Bund strebt rasch eine Kontrollmehrheit bei dem Institut an und will dies notfalls auch über eine Enteignung der HRE- Aktionäre erreichen. Die Bundesregierung hatte dafür extra ein Gesetz formuliert und vom Bundestag verabschieden lassen. Eine Enteignung lehnt die FDP strikt ab. Auch in der Union ist sie umstritten .

"Es ist höchste Zeit, Licht in das Dunkel dieser Vorgänge zu bringen", sagte FDP-Fraktionsvize Rainer Brüderle. Es gehe schließlich um viele Milliarden Euro. Die Antworten der Regierung auf eine FDP-Anfrage zu dem Thema seien "verschleiernd" ausgefallen.

Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages kann wegen der Stimmenverhältnisse nur von den drei Oppositionsparteien zusammen beantragt werden. Um das Gremium einzusetzen, sind 25 Prozent der Abgeordnetenstimmen erforderlich. Das sind derzeit 153 Parlamentarier. FDP, Grüne und Linke kommen zusammen auf 166 Stimmen.