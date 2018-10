Nie werde er die Reaktion der 45-jährigen Frau vergessen, die er vor ein paar Wochen entlassen musste, sagt Max. Er selbst hatte sie im Frühjahr 2008 überredet, ihre Heimat in Süddeutschland zu verlassen, um in seiner Firma Sachbearbeiterin zu werden. Damals strahlte sie, dankte ihm überschwänglich, rief noch beim Rausgehen ihre Tochter an, um ihr von den guten Neuigkeiten zu berichten .

Jetzt, als er ihr kündigte, hat sie nicht geschrieen oder ihn beleidigt, wie er befürchtet hatte. "Sie war einfach nur unendlich traurig". Seither sieht er ihr Gesicht manchmal vor sich. Ganz plötzlich beim Fußballgucken oder Biertrinken erscheint sie ihm, die traurige Sachbearbeiterin.

Keine Frage: Früher habe der Job mehr Spaß gemacht, sagt Max. Dabei ist dieses "früher" gerade mal ein paar Monate her. Die Krise hat sein Unternehmen in wenigen Monaten voll erfasst. Im November 2007, gleich nach dem Studium, begann Max in der Personalabteilung eines großen Autozulieferers, dessen Name hier nicht genannt wird, um Max zu schützen. Damals dachte er, er habe einen Traumjob. Seine Tätigkeit bestand darin, sich Weiterbildungskurse auszudenken, Elternzeiten zu verhandeln und Fachmessen zu besuchen.

Der "größte Kick" war es, ständig neue Leute einzustellen. Fünf bis zehn Angestellte heuerte er pro Monat an. "Wer sich nicht ganz blöd anstellte, bekam den Job". So groß war die Nachfrage damals. "Einfach nur geil", sagt er und seufzt. Er, der gerade noch studiert hatte, hatte plötzlich Einfluss. Macht, andere Menschen glücklich zu machen. Seine Unterschrift bedeutete für sie den beruflichen Aufstieg.

Im November 2008 kam die erste Auftragsdelle, im Januar sprang ein Großkunde ab. Bis dahin hatte es in Max' Betrieb immer geheißen: Uns trifft die Krise nicht. Sein Konzern ist in seiner Technologie Weltmarktführer, hat Zweigwerke auf drei Kontinenten und mehr als 3.000 Mitarbeiter. Hinzu kommt: Es ist ein schuldenfreies Familienunternehmen, von keinem Aktienkurs oder Investor abhängig - solider deutscher Mittelstand eben. "Wenn es uns trifft, muss es echt komplett alle getroffen haben", sagt Max.

Er musste einen Sozialplan erstellen, zum ersten Mal in seinem Leben. Er hatte keine Ahnung, "wie so etwas läuft". Also büffelte er, recherchierte im Internet, telefonierte mit dem Betriebsanwalt und ehemaligen Kommilitonen. Inzwischen besteht seine Haupttätigkeit darin, Abfindungen auszuhandeln und Zeugnisse zu schreiben.