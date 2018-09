Inhalt Seite 1 — Doppelspitze für die Bahn im Gespräch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Spekulationen sind zahlreich, eine Reihe von Namen im Gespräch:Am Dienstagabend wird eine kleine Kabinettsrunde unter Leitung von Angela Merkel tagen, um über eine Nachfolge für den scheidenden Bahnchef Hartmut Mehdorn zu beraten. Zur Debatte stehen einige Kandidaten, darunter auch der Schweizer Bahnchef Andreas Meyer. Agenturmeldungen zufolge soll dieser allerdings bereits abgesagt haben. In Fachkreisen gilt mittlerweile der 64-Jährige Fraport-Chef Wilhelm Bender als aussichtsreicher Kandidat für den Posten.

An der Kabinettsrunde sollten neben Merkel und Tiefensee auch die SPD-Minister Frank-Walter Steinmeier (Außen) und Peer Steinbrück (Finanzen) sowie Kanzleramtschef Thomas de Maizière (CDU) teilnehmen. Dabei soll auch die Möglichkeit einer Doppelspitze erörtert werden. Bereits am Morgen hatte die Welt unter der Berufung auf Bahnkreise von einer solchen Lösung berichtet. So soll es einen Vorstandschef an der Spitze des Gesamtkonzerns geben sowie einen Spitzenmanager, der für das operative Geschäft zuständig ist.

Als ausgemacht gilt dem Bericht zufolge, den neuen Mann an der Spitze außerhalb des Konzerns zu suchen. Der Tagesspiegel berichtete, Mehdorn werde bis Juni im Amt bleiben, eine Interimslösung sei vorerst nicht geplant. Als interne Kandidaten gelten Logistik-Chef Norbert Bensel und Fernverkehrs-Chef Nikolaus Breuel.



Einem weiteren Zeitungsbericht zufolge wird nach Mehdorn auch der Finanzvorstand das Unternehmen verlassen. Diethelm Sack habe seit Langem sein berufliches Schicksal mit dem von Mehdorn verbunden und werde deshalb auch zurücktreten, berichtete das Handelsblatt aus ungenannter Quelle. Zudem sei es undenkbar, dass Sack vorübergehend den Konzernvorsitz übernehme. Die Deutsche Bahn wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren. Transnet-Chef Alexander Kirchner sagte stern.de, er rechne mit weiteren Rücktritten.

Die Gewerkschaften Transnet und GDBA forderten in einem Brief an die Kanzlerin, "die Fortschreibung des integrierten Konzerns". Die Möglichkeit für Personalwechsel innerhalb des gesamten Unternehmensverbunds habe für sie einen "besonders hohen Stellenwert". Vor der Personalentscheidung müsse die Ausrichtung des Staatskonzerns erfolgen, schrieben die Vorsitzenden Alexander Kirchner (Transnet) und Klaus-Dieter Hommel (GDBA). Sie wollten bei der Entscheidung über die neue Führung mitwirken.