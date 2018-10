Inhalt Seite 1 — Gedrängel am Laufsteg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jetzt ist es offiziell: Die Berlin Fashion Week und die Modemesse Premium haben ihren ursprünglich geplanten Termin Mitte Juli aufgegeben und werden nun von 1. bis 3. Juli (Premium) beziehungsweise bis 4. Juli (Fashion Week) stattfinden.

Damit gibt es in diesem Sommer einen gemeinsamen Termin für alle drei großen Berliner Modeveranstaltungen. Bereits während der letzten Fashion Week Ende Januar hatte die Modemesse Bread and Butter angekündigt, von Barcelona wieder nach Berlin zu ziehen, und den international frühestmöglichen Saisonstart Anfang Juli genannt.

"Wir haben mit den Designern gesprochen, die regelmäßig auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin zeigen, und allen ist klar, dass sich durch die Bread and Butter die Größenordnung der ganzen Veranstaltung verschiebt", erklärt Zach Eichman vom Eventvermarkter IMG, der die Berlin Fashion Week ausrichtet. Obwohl man sich in der Branche freut, dass die Bread and Butter wieder nach Berlin kommt, und ein gemeinsamer Termin für alle Berliner Modemacher sinnvoll erscheint, wirft der extrem frühe Start auch einige Fragen auf.

Auf der Bread and Butter stellen Casualwear- und Jeansmarken aus, die vor allem Basisprodukte anbieten und weniger an die Produktionszyklen gebunden sind, denen die Designermode unterliegt. Auch große Firmen, die pro Jahr mehrere Kollektionen auf den Markt bringen, können Anfang Juli ohne größeren Aufwand etwas Neues zeigen. Doch für innovative Designerlabels, denen die Berlin Fashion Week auch ein Forum bieten will, ist der neue Termin schwierig. Die Herrenkollektionen sind zu diesem Zeitpunkt zwar schon fertig, nicht aber die aufwändigeren Damenkollektionen, von denen die neuen Impulse in der Mode ausgehen.

"Damit sind wir raus", sagt Clara Leskowar vom renommierten Berliner Designerlabel C.Neeon. "Bis Mitte Juli läuft bei uns die Produktion für die Herbstsaison, Japan und Paris sind erst Ende September und Anfang Oktober – wahrscheinlich schaffen wir es nicht, Anfang Juli eine Kollektion in Berlin zu zeigen."